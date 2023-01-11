أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً بتعيين 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف، وهم: فيصل بن حسين عمر القرشي، وغدير بنت محمد عبدالله الشهري، ومحمد بن حمد علي الدعجاني، ومعن بن عبدالله بكر قاضي، وإبراهيم بن حمزة إبراهيم العتيبي، وعبدالعزيز بن عبدالله راجح البار، في الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة التي تمتد لأربع سنوات.

وبهذا التعيين يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بـ12 عضواً، حيث أعلنت وزارة التجارة في 13 جمادى الأولى 1444هـ، فوز 6 مترشحين في الانتخابات، وهم: غازي بن مستور خلف الله العتيبي، وأحمد محمد عوض الله الشهيب، وعبدالرحمن نوار بخيت القثامي، وبندر عتيق بن عواض العصيمي، وحسن صلاح صالح السواط، ومقعد بن قايد دهيران العتيبي.