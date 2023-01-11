منذ إطلاق أكاديمية سيسكو للشبكات في المملكة العربية السعودية خلال العام 2000، تم تدريب وتأهيل أكثر من 274,500 طالبة وطالب من خلال البرنامج، ومن بينهم 34% من الإناث، لتحلّ بذلك المملكة بين أعلى 20 دولة على مستوى العالم على صعيد مشاركة الإناث.

وخلال السنة المالية 2022 وحدها، التحق أكثر من 64,000 طالبة وطالب بالدورات التدريبية لأكاديمية سيسكو للشبكات في المملكة العربية السعودية. وتم تدريب وتمكين هؤلاء المتعلمين من قبل أكثر من 470 معلماً يعملون في 120 أكاديمية في المملكة.

وبهذه المناسبة، قال سلمان فقيه، العضو المنتدب لشركة سيسكو في المملكة العربية السعودية: «تُعد المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تهيمن فئة الشباب على تركيبتها السكانية. ونحن نفتخر بإنجازات أكاديمية سيسكو للشبكات في صقل وتطوير مهارات الجيل القادم وتنمية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات لدى الشباب وتوفير المهارات البشرية التي تتماشى مع استخدام أحدث التقنيات، ومن أهم نجاحات الأكاديمية في المملكة هي نسبة إقبال الطالبات التي تعتبر من أعلى المعدلات العالمية لمشاركة الإناث في البرنامج». وقد أظهر الطلاب والطالبات عبر مختلف برامج الأكاديمية حماسهم وشغفهم باكتساب مجموعة المهارات اللازمة المطلوبة ليتمكنوا من الانخراط في سوق العمل مستقبلاً. ومع استمرار مسيرة التحول الرقمي في المملكة، نعمل باستمرار وبالتعاون مع القيادة الوطنية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والأوساط الأكاديمية لتوسيع نطاق أكاديمية سيسكو للشبكات بما يمكننا من تحقيق الإمكانات الكاملة للمواهب المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

سيسكو ستعزز المهارات الرقمية لدى 25 مليون شخص على مستوى العالم على مدى السنوات العشر القادمة

لقد أعلنت سيسكو هدفها المتمثل في توفير الدورات التدريبية على المهارات الرقمية لـ25 مليون شخص على مستوى العالم على مدار السنوات العشر القادمة من خلال برنامج أكاديمية سيسكو للشبكات. وبحلول عام 2025، ستظهر حوالى 97 مليون وظيفة جديدة نتيجة التطورات في مجال التقنية والأتمتة في العالم، وتساعد سيسكو ملايين الأشخاص حول العالم في الوصول إلى هذه الوظائف من خلال تمكين القوى العاملة من تلبية متطلبات المستقبل عبر تزويدهم بالتعليم وفرص العمل في أكاديمية سيسكو للشبكات.

يُذكر أن أكاديمية سيسكو للشبكات تأسست عام 1997 وتحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين على تأسيسها، ولا تزال واحدة من أقدم برامج مهارات تقنية المعلومات التي تهيئ الطلاب لوظائف المستقبل حول العالم. وتوفر الأكاديمية دورات تدريبية عالية الجودة في مجال تقنية المعلومات وأجهزة لمحاكاة التعلم وفرص التعلم العملي عبر منصة تعليمية لدعم المدرسين وإشراك المتعلمين في 190 دولة. واستفاد حتى اليوم أكثر من 17,5 مليون متعلم حول العالم من دورات أكاديمية سيسكو للشبكات لاكتساب المهارات الرقمية، إضافة إلى ذلك قال 95% من الطلاب الذين تلقوا دورات تدريبية متوافقة مع شهادات سيسكو إن الفضل يعود إلى أكاديمية سيسكو للشبكات في حصولهم على وظيفة أو فرصة تعليمية مهمة.

وتستمر أكاديمية سيسكو للشبكات في النمو والترويج لفرص التدريب والتعليم الجديدة، وستستفيد في مسيرتها من أحدث البرامج والشراكات الضرورية لبناء المهارات الرقمية اللازمة والمستقبل الشامل للجميع، وتضم:

يوفر الإطلاق الأخير لبرنامج «المهارات للجميع» المجاني للهاتف المحمول خبرات تعليمية رائدة تشمل الدورات التدريبية الذاتية والأدوات التفاعلية والموارد المهنية التي صممها خبراء القطاع.

مسار تعليمي جديد للأمن السيبراني يُتوج بالحصول على شهادة للمبتدئين لتزويد المتعلمين بالمهارات اللازمة لكسب وظائف أمنية في مستوى مبتدئ بقطاع الأمن سريع النمو.

التطوير المستمر للشراكات مع الحكومات مثل التزام شركة سيسكو في القمة الوطنية للقوى العاملة والتعليم السيبراني التي أقيمت في يوليو 2022، بتدريب 200 ألف طالب إضافي في الولايات المتحدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة؛ بالإضافة إلى شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية وغير الربحية لتقديم المزيد من الدورات والفرص للمتعلمين في جميع أنحاء العالم.

للمزيد من التفاصيل حول أحدث نشاطات سيسكو وأكاديمية سيسكو للشبكات، يرجى زيارة: https://www.netacad.com/