ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في المملكة لشهر نوفمبر 2022 بنسبة 8.6%، مقارنةً بالشهر المماثل من العام 2021 نتيجة لارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية.وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، في نشرتها الشهرية لمؤشر الإنتاج الصناعي الصادرة، أمس، ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر نوفمبر عام 2022 بنسبة 5.7% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (نوفمبر 2021)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية شهر نوفمبر 2022 بنسبة 19.7% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (نوفمبر 2021)، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة 10.9% مقارنة بشهر نوفمبر 2021.وأفادت بأن معدل النمو السنوي في الرقم القياسي في شهر نوفمبر 2022 كان إيجابياً، حيث حقق مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو إيجابية خلال الأشهر السابقة مدعوماً بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية.