تستضيف محميّة أوزين بوليفوشي ضيوفها في عالم من الأناقة الاستثنائية. وتقدّم لهم عروضاً ملهمة في أجواء من الانسجام والتناغم، بينما يعمل الخبراء على تصميم الإقامات بعناية بما يستجيب لمتطلبات الضيوف.

تبدأ تجربتك الغنية عند وصولك إلى «محميّة أوزين بوليفوشي»، حيث يرافقك مساعدٌ شخصي إلى ردهة أوزين كولكشن لقسط من الراحة بعد الرحلة وإتمام الإجراءات اللازمة. في المنتجع، يتم الترحيب بك بأسلوب مالديفي على قرع طبول «بيدو بيرو» ونثر وفير لبتلات الزهور، وماء جوز الهند المنعش، وقلائد مصنوعة من أوراق النخيل. وأبرز ما يتميز به هذا الاستقبال الحار هو تدليك القدمين الذي يقوم به مدلكو ELE │NA في ردهة الوصول. وتتواصل التجربة الحصرية في ملاذك الخاص، حيث تغمرك السكينة والهدوء، وحيث تختبر عروضاً استثنائيّة تؤمّنُ لك الراحة في حضن محميّتك الملكيّة المنعزلة. أبحِر في عالم من الأناقة مع برنامج «محميّة أوزين بوليفوشي» المتميّز بسخائه وشموليته.

في محميّتك الخاصة، كل عنصر مختار بعناية فائقة. من المساعد الشخصي الذي يحرص على أن تعيش تجربة مميزة تبقى محفورة في القلب والذاكرة إلى تجارب الطهي الراقية التي ستأخذك في رحلة مذاقية رائعة، إضافة إلى إمكانية اختيار تناول الطعام في الغرفة. استمتع بأجواء مليئة بالحياة في السبا الموجود في أحضان الطبيعة الخضراء، حيث تساهمُ هذه الأجواء الاستوائيّة المزهوّة باللون الأخضر ونسيم المحيط العليل في توفير بيئةٍ مثالية للاستمتاع بالرفاهية في أحضان محميّتك الخاصّة، حيث تتعرّف أيضاً على الطاهي التنفيذي الذي سيعمل على إعداد وجباتك وبرنامجك الغذائي وفقاً لتفضيلاتك طيلة فترة إقامتك. كما يمكنكَ مع بدء إقامتك في هذه المحميّة أن تتجوّل على الدرّاجة الهوائيّة في أنحاء الجزيرة وتمتّع ناظرَيك بمشاهد المحيط الهندي الخلاّبة.

تشكّلُ المحميّة الملكيّة Royal RESERVE المتربّعة في أحضان «محميّة أوزين بوليفوشي» OZEN RESERVE BOLIFUSHI مكاناً متميّزاً للإقامة يمنحكَ أجواء من الخصوصيّة والعزلة المثاليّة لقضاء أجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء. تضم المحمية التي تبلغ مساحتها 3000 م2 ثلاث غرف نوم، ومسبحاً خاصاً مع إمكانيّة تحويلها إلى بنغل مؤلّف من خمس غرف نوم ومسبحَين. وبفضل كل تلك المزايا، تقدّم المحمية لضيوفها باقة وافرة من الامتيازات والعروض الاستثنائية وفرصة للهروب من الروتين والاستجمام لصنع ذكريات ترافقهم مدى الحياة في ربوع أماكن ملهمة،

مُحاطةً بالشعاب المرجانية الطبيعية والمياه الفيروزية. تتألق محمية OZEN RESERVE BOLIFUSHI بالأناقة والرقي المناسب لكلّ الأوقات. ومن فيلّتك الخاصة الرائعة المحاذية للشاطئ مروراً بالمطاعم الراقية الاستثنائية وصولاً إلى نشاط التزلّج على ضفة البحر، تمّ تصميم كلّ تجربة بذوقٍ وإتقان لتقديم كافة وسائل الرفاهية للسياح القادمين لقضاء رحلة استجمامية، حيث سيستمتعون بتجربة مصمّمة خصيصاً لهم تُحفر في ذاكرتهم.

الملاذ- «ذا سانكتشوري» The Sanctuary: سوف يستمتعُ ضيفُ المحميّة الملكيّة بإقامةٍ فاخرة وخاصّة في أحضان الملاذ «سانكتشوري» الرئيسي (530 م2) الذي يتمتّع بشاطئ خاص، وجناح يضمّ السبا، وجاكوزي في الهواء الطلق، ومسابح كبيرة، وأماكن جلوس داخلية وخارجيّة، وحمّامات رائعة، وبار فوق المياه، ومطعم متخصّص بالإضافة إلى مطبخ احترافي متكامل التجهيزات مع قبو لحفظ المشروبات.

تضمّ المحمية الملكية أيضاً فيلّتَين اثنتين تبهران الضيوف. تدعو الفيلا ذات السرير المزدوج (240 م2) الأصدقاء أو أفراد الأسرة إلى الاسترخاء بفضل ما تقدّمه لهم من سرير مزدوج مع حمّام تابع لغرفة النوم وحوض استحمام عميق. أما الفيلا ذات السرير الواحد (195 م2) فتعتبرُ مثالية للأصدقاء أو المراهقين وتضمّ سريراً واحداً وتسهيلات عالية التقنيّة تناسبُ كافة الأعمار.

ومع هذا الملاذ الرحب، تُعدّ المحمية الملكيّة Royal RESERVE مثالية للعائلات والأصدقاء ليستمتعوا بتجربةٍ ملوكيّة في رحاب الجزيرة. فمتى حللتَ ضيفاً على«محميّة أوزين بوليفوشي» OZEN RESERVE BOLIFUSHI، دع لنا مهمّة الاهتمام بكافة تفاصيل إقامتك وانعَم بإقامة لا تُنسى بينما تتأمّل الطبيعة المالديفية الخلابة.