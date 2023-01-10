أعلنت شركة «زين السعودية» عن إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير البنية التحتية لأبراجها إلى شركة لتيس الذهبية للاستثمار، المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، حيث أنجزت الشركة المرحلة الأولى من الصفقة بنقل ملكية ما لا يقل عن 3000 برج من أصل 8069 برجاً، على أن تقوم بنقل ملكية الأبراج المتبقية خلال الأشهر الـ18 المقبلة. وبلغت قيمة الصفقة 3.03 مليار ريال سعودي، وستحصل «زين السعودية» بموجبها على 2.4 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى حصة ملكية 20% في رأسمال «لتيس الذهبية». ومن المتوقع أن يصل الأثر المالي المحقق من هذه الصفقة، بعد إتمامها، لغاية 1.1 مليار ريال سعودي.

وتشمل صفقة الاستحواذ هيكل الأبراج والمرافق المساندة لها فقط، في حين أن المعدات الأخرى والهوائيات اللاسلكية والبرامج والتقنيات والملكيات الفكرية ستبقى تحت ملكية «زين السعودية».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: «نحن فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية والاستثمارية في العالم، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز وشركة سلطان القابضة، حيث تعكس هذه الصفقة جاذبية زين السعودية الاستثمارية على مستوى القطاع الوطني للاتصالات والخدمات الرقمية، كما أنها ستفتح آفاقاً جديدة أمامنا عبر استقطاب مزيد من الخبرات والتقنيات المتقدمة، بما يدعم توجهنا الاستراتيجي لتعزيز مسيرة التحول الرقمي والإسهام في تمكين اقتصاد معرفي رقمي مزدهر تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030». وأضاف المهندس الدغيثر: «هذه الصفقة ستدفعنا نحو مرحلة جديدة من التطوّر المؤسسي، حيث إننا نواكب توجهاً عالمياً بالفصل ما بين ملكية وتشغيل وصيانة الأبراج، ومن ثم توظيف إيرادات هذه الصفقة في الابتكار والتوسع في خدماتنا، وبالتالي توفير أفضل تجربة للمستخدم. وسيكون من نتائج ذلك تحسين إيراداتنا وتعزيز القيمة المالية للشركة وللمستثمرين».

أيضاَ ستعزز المسار التطويري الذي انتهجته الشركة خلال السنوات الأخيرة، والمتمثل بالتركيز على الابتكار والتطوير في القطاع، بما يحقق أفضل تجربة عميل معززة بأحدث التقنيات والخدمات الرقمية، وعبر واحدة من أكثر شبكات الجيل الخامس (5G) تطوراً في المنطقة. وسنواصل العمل على التوسع العمودي لخدماتنا وبجودة عالمية، وتوفير أفضل تطبيقات وحلول المستقبل الرقمي وخدمات الحوسبة السحابية المتقدمة والتي نوفرها عبر سحابة زين، الحاصلة على تصنيف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن فئة (ج) كأعلى تصنيف تمنحه الهيئة لمقدمي خدمة الحوسبة السحابية. وسنحرص في الوقت نفسه على التوسع في توفير حلول وتطبيقات المدن الذكية والثورة الصناعية الرابعة، والاستثمار في الأسواق الموازية التي لنا فيها العديد من قصص النجاح التي نفخر بها، ومن أبرزها نجاح شركة «تمام للتمويل»، أول شركة تحصل على ترخيص للتمويل الاستهلاكي المصغر في المملكة من البنك المركزي السعودي (ساما)، والتي شهدت نمواً عالياً خلال 2022 وذلك بفضل تجربتها الرقمية المتكاملة والسهلة والمتوافقة مع أحكام الشريعة لخدمة التمويل متناهي الصغر، وتوسعها مؤخراً لتقديم خدمة التمويل بالمرابحة للعديد من المتاجر الإلكترونية والتقليدية في قطاعات التقنية والتعليم، بالإضافة إلى استثماراتنا في تطوير قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة، وذلك عن طريق شركة PLAYHERA MENA.