كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناء على تقارير هيئة الإحصاء، أن إجمالي عدد السعوديين العاملين بنهاية الربع الثالث من عام 2022 إلى 3.69 مليون فرد، مقارنة بـ3.34 مليون فرد في الربع المماثل من 2021، بارتفاع نسبته 10.46%.

وكان معظم السعوديين الداخلين إلى سوق العمل من النساء، وبلغ عدد الموظفات الجدد نحو 202.57 مليون امرأة سعودية، ليبلغ إجمالي عدد السعوديات العاملات نحو 1.42 مليون امرأة، مقارنة بـ1.22 مليون امرأة في الربع الثالث من 2021.

وأظهرت إحصاءات سوق العمل للهيئة العامة للإحصاء، أن عدد المشتغلين في السعودية (سعوديون وغير سعوديين) بلغ 14.59 مليون مشتغل بنهاية الربع الثالث 2022 مقارنة بـ14.17 مليون مشتغل خلال الربع الذي سبقه.

وحسب بيانات الهيئة، فقد بلغ عدد الأجانب المشتغلين 10.9 مليون عامل، ما يمثل 75% من إجمالي المشتغلين في السعودية، فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3.69 مليون عامل، وهو ما يمثل 25% من الإجمالي.

وتركز أغلب المشتغلين في السعودية في القطاع الخاص بنسبة 63.8% ما يعادل 9.3 مليون عامل، ثم العمالة المنزلية بنسبة 24.5% وبنحو 3.58 مليون عامل، ثم القطاع الحكومي ﺑ11.7%.

وتمركز أغلب المشتغلين بالسعودية في أنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، بـ9.78 مليون عامل، ما يمثل 67% من إجمالي المشتغلين، تلتها العمالة المنزلية بـ25%، ثم الذين يخضعون لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية بنسبة 8%.

ووفقاً لبيانات الهيئة، تركز 33% من إجمالي المشتغلين بالمملكة في منطقة الرياض، ما يعادل نحو 4.78 مليون عامل.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية، بـ2.03 مليون عامل ما يعادل نسبة 14% من إجمالي المشتغلين، فيما حلت المنطقة الشرقية ثالثاً بنحو 14%.

وفي ما يخص توزع عدد المشتغلين في السعودية بحسب فئات العمر، فقد أشارت نتائج المسح إلى أن أعلى نسبة للمشتغلين كانت في الفئة العمرية ما بين 35 و39 سنة، أي ما نسبته 13.9% من إجمالي المشتغلين السعوديين، ما يعادل 2.03 مليون مشتغل.

فيما كانت أقل نسبة للمشتغلين في الفئة العمرية ما بين 15 و19 سنة، وذلك بنسبة 0.5% من الإجمالي.