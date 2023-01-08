حرصاً منها على توفير تجربة تسوق رحبة وممتعة في أروقة متاجرها وكافة منافذ بيعها الإلكترونية، نفذت «أسواق التميمي» حملة إعلامية كبرى للاحتفاء بالذكرى الخامسة لتطبيقها الخاص بالمكافآت والعروض الحصرية «ثماري»، شملت توزيع مكافآت عينية على مجموعة من العملاء بالإضافة إلى طرح مزايا حصرية داخل التطبيق، حيث عملت «أسواق التميمي» على تحليل قاعدة بيانات العملاء المُدرجة مسبقاً في البرنامج، لِتفاجئ عددا منهم فيما بعد بإرسال صناديق مُعبأة بمنتجاتهم المفضلة من «أسواق التميمي» إلى منازلهم.

وتأتي هذه المبادرات تعزيزاً لأطر التواصل بين «أسواق التميمي» والعملاء، إذ تحرص الشركة على طرح عروض نوعية ومنتجات متجددة بشكل دوري لزيادة متعة التسوق داخل أروقة المتجر ومنافذ البيع الإلكترونية، مُتوجة هذه الجهود بتكثيف عروضها الخاصة لإسعاد عملائها المشاركين في برنامج الولاء «ثماري» الذي يعد مستخدميه بعروض حصرية خاصة، تشمل تخفيضات وعروضا إضافية، ونقاطا مجانية عن كل مبلغ ينفقه العميل في متاجر «أسواق التميمي» المنتشرة في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ليستطيع استعمالها فيما بعد كرصيد شراء مجاني، أو التبرع بها لعدد من الجمعيات الخيرية الموثوقة، كما يشمل التطبيق جملة من المزايا الأخرى، منها إضافة نقاط مجانية في رصيد المسجلين داخل التطبيق عند كل افتتاح جديد لمتجر «أسواق التميمي».

ولمضاعفة المتعة والفائدة، تدعو «أسواق التميمي» قاطني ومواطني المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لتحميل تطبيق «ثماري» وتعبئة بياناتهم الشخصية من خلال متاجر التطبيقات المتعددة كـ «أندرويد» و«أبل ستور»، إذ سيكون فريق عمل «أسواق التميمي» على أهب استعداده لتقديم الشروحات اللازمة ومتابعة المجموع الرقمي لنقاط المكافآت عند كل عملية شراء، وذلك من خلال نقاط المساعدة الخاصة داخل المتجر، أو عبر التواصل مع «أسواق التميمي» على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة المدرجة تحت العناوين التالية: @tamimimarketsbh/@tamimimarkets.

ويمكن للراغبين في الاطلاع على مبادرات الشركة الخاصة بتطبيق «ثماري» وغيرها، متابعة حسابات «أسواق التميمي» على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث المبادرات التسويقية الشيقة، والعروض المتنوعة التي تطرحها الشركة بشكل متجدد لتقديم تجربة تسوق فريدة من نوعها، ليحظى كل عميل على منتجات ذات جودة عالية مقابل أسعار نوعية.