كشف رصد أجرته «عكاظ»، أن السعودية تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية بنجاح، إذ أغلقت البنوك نحو 2040 جهاز صراف في عام 2011، وأول 11 شهراً من عام 2022، ووفقاً للأرقام التي أفصح عنها البنك المركزي السعودي (ساما)، تراجع عدد الصرافات العاملة في السعودية إلى 16259 جهاز صراف بنهاية شهر نوفمبر، بعد أن كان عددها بنهاية عام 2020 نحو 18299 جهاز صراف.وبلغت نسبة تراجع الصرافات 11.15%، ويعود سبب التراجع في الغالب إلى شمولية الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك عبر مواقعها والتطبيقات الإلكترونية، وهو ما ساهم في انخفاض دوران «الكاش»، إضافة إلى عدم الحاجة لاستخدام الصرافات لارتباط معظم الخدمات المصرفية بالتطبيقات، كسداد الفواتير والتحويلات، وتحديث البيانات.وفي ما يختص بفروع البنوك والمصارف، تم إغلاق نحو 83 فرعاً في عامين، تعادل نسبتها 4.12%، ليصبح عدد الفروع العاملة بنهاية شهر نوفمبر الماضي 1931 فرعاً مصرفياً وبنكياً، بعد أن كان عددها نحو 2014 فرعاً، منها 29 فرعاً لبنوك غير سعودية.وفي سياق متصل، ارتفع إنفاق المستهلكين بالسعودية إلى 103.3 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2022، وبنسبة 9% مقارنة بنحو 95.02 مليار ريال خلال الشهر المماثل من العام 2021.ويشمل إنفاق المستهلكين في السعودية مجموع السحوبات النقدية ومبيعات نقاط البيع ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى».وارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر نوفمبر 2022 بنسبة 14% لتصل إلى نحو 46.87 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وتمت المبيعات خلال شهر نوفمبر الماضي من خلال 656.2 مليون عملية، وعبر 1.43 مليون جهاز.