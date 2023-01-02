وُقعت اتفاقية تعاون بين بنك الجزيرة والمركز الوطني للتخصيص توافقا مع رؤية السعودية 2030 وبرامجها التنفيذية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، حيث تم الاتفاق بين الطرفين بهدف دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التخصيص وزيادة فهم بيئة وأنظمة التخصيص، التي ستتم من خلال إعداد برنامج تعاوني بين الجهتين.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي الأستاذ نايف العبدالكريم، على إسهام ورغبة بنك الجزيرة بالقيام بدور مؤثر وفعال للمشاركة في تحقيق أهداف المركز ورؤية المملكة 2030، من خلال المشاركة في استطلاعات الرأي لمشاريع التخصيص والمشاركة في الاستشارات المالية والمشاركة في تمويل المؤسسات والشركات من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع التخصيص وتحفيزها للاستثمار في هذه المشاريع. وأضاف الأستاذ نايف «من أهم المخرجات أيضاً، استهداف المستثمرين المهتمين من عملاء البنك بفرص ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص».

الجدير بالذكر، أن برنامج التخصيص هو إحدى برامج رؤية السعودية 2030، الذي يعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة ويسهم في تقليل تكلفتها، كما يحفز من التنوع الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ميزان المدفوعات.