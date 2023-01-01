استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها في مطلع العام الجديد 2023 بالمكاسب في بداية تداولاتها السنوية أمس (الأحد)، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.65%، ليتجاوز مستوى 10,500 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي.وتقلبت أسعار النفط بشدة في عام 2022، حيث صعدت بفعل شح الإمدادات في ظل الحرب في أوكرانيا ثم تراجعت نتيجة لضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم والمخاوف من حدوث انكماش اقتصادي، لكنها أنهت العام محققة مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي.