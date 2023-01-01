بدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم (الأحد)، بتقديم خدمة إصدار «شهادات المنشأ» للمنتجات الوطنية وذلك عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن شهادات المنشأ تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وللمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ «التفضيلية» النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي تشمل اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى نموذج شهادة المنشأ لباقي الدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية.

وتعتبر شهادة المنشأ وثيقة تفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، كما تستهدف الخدمة المنشات الصناعية والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات وكذلك قطاع الأفراد، ويشمل المزارعين والصيادين، وأصحاب الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين وغيرهم.