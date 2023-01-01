عززت اتفاقية «منافع» التي تم توقيعها بشراكة ثلاثية بين غرفة مكة المكرمة ممثلة في الشيخ عبدالله صالح كامل، والغرفة التجارية بالمدينة المنورة ممثلة في رئيس مجلس إدارته منير محمد ناصر بن سعد، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ممثلة في الأمين العام الدكتور يوسف الخلاوي، إبراز مكانة العاصمتين المقدستين مستهدفة الانتقال بهما إلى مركز جذب لفعاليات المال والأعمال في العالم الإسلامي.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالغني حسين رجل الأعمال الشيخ عبدالغني حسين، إن الغرف التجارية شهدت تطوراً ملموساً بين الماضي والحاضر، حيث تعمل وفق إستراتيجية متطورة عززت التكامل في العمل ما بين الغرف الإسلامية وغرفة التجارة بمكة المكرمة والغرفة التجارية بالمدينة المنورة تحت ظل رؤية المملكة 2030.