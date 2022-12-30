سجل العام 2022م، العديد من الأرقام التاريخية، التي لم يسبق أن تم تسجيلها خلال الأعوام الماضية، في عام شهد تطورات اقتصادية ملحوظة، من ناحية الاقتصاد الدولي أو المحلي. «عكاظ»، قامت برصد أبرز الأحداث التي حدثت خلال هذا العام، والأسباب التي أدت إلى ذلك التغير.كشف رصد أجرته «عكاظ» أن القيمة السوقية لشركة أرامكو خلال عام 2022، سجلت أعلى سعر تاريخي للشركة، إذ بلغت قيمة الشركة السوقية نحو 9.54 تريليون ريال (2.54 تريليون دولار)، لتسجل اسهم الشركة خلال تلك الفترة أعلى قيمة سوقية في العالم، بعد أن بلغت قيمة السهم نحو 43.35 ريال، وتبلغ إجمالي قيمة الأسهم للشركة نحو 220 مليار سهم.تخطى الدولار الأمريكي خلال تداولاته في العام 2022، نظيره «اليورو» لأول مرة منذ 20 عاماً، وأصبحت قيمة الدولار الواحد نحو 1.0486 يورو كأعلى مستوى منذ 2002، لتبلغ خسائر اليورو في العام 2022، نحو 12.19%، وأصبح سعر صرف اليورو نحو 3.576 ريال.وانخفضت قيمة اليورو منذ بداية العام بنسبة 13% مقارنة بأسعاره بداية العام 2022، كأعلى مستوى له منذ 20 عاماً عندما بلغ القيمة ذاتها في شهر ديسمبر من 2002.كانت المرة الأولى التي انخفض فيها اليورو إلى مستوى التكافؤ مع الدولار في ديسمبر 1999، ولم يكن وقتها قد مر عام على إنشاء العملة الأوروبية.سجلت بطالة السعوديين أدنى مستوى لها في 20 عاماً، وبلغ إجمالي عدد السعوديين الداخلين في سوق العمل خلال النصف الأول من العام 2022 أكثر من 188 ألف موظف وموظفة (بمتوسط دخول 1039 فرداً يومياً إلى سوق العمل)، ليرتفع إجمالي عدد السعوديين العاملين إلى نحو 3.64 مليون فرد، بزيادة نسبتها 5.45% مقارنة بنهاية عام 2021.ووفقاً لرصد «عكاظ»، فإن توظيف السعوديات واصل نموه القوي، ليصل إجمالي عدد السعوديات العاملات في السوق المحلي نحو 1.38 مليون امرأة، بارتفاع نسبته 8.34% مقارنة بالعام الماضي، بدخول أكثر من 106 آلاف امرأة إلى سوق العمل (وبمتوسط توظيف نحو 585 امرأة سعودية يومياً).أبرز الأرقام الاقتصادية:قيمة أرامكو 9,54 تريليون ريالالدولار لأعلى مستوى أمام اليوروالبطالة في السعودية الأدنى في 20 عاماً