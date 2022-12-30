كشف رصد أجرته «عكاظ» أن سوق الأسهم خلال العام الحالي شهد اكتتابات قيمتها 38.34 مليار ريال، توزعت على 36 شركة، معظمها شركات أدرجت في السوق الموازية «نمو»، وأخرى في شركات سوق الأسهم الرئيسي «تاسي»، إضافة إلى إدراج وحيد صندوق ريت، كأعلى عدد إدراج سنوي لأسهم الشركات في سوق الأسهم.وبلغ عدد الأسهم الذي تم الاكتتاب بها نحو 2.93 مليار سهم، وراوحت قيمة الاكتتاب للسهم الواحد ما بين 2.68 - 185 ريالاً.شهد سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» 17 إدراجاً خلال العام الحالي 2022، تمثلت في كل من شركات «لوبريف، السيف غاليري، كابلات الرياض، أمريكانا، توبي، مرافق، الحفر، نقي، رتال، لدن، سهل، النهدي، أماك، الدواء، علم، دار المعدات، أنابيب الشرق».19 شركة في «نمو»سجلت الشركات المدرجة في سوق الأسهم الموازية «نمو» أعلى عدد شركات أدرجت أخيراً، ويختص السوق الموازي بالشركات الأصغر حجماً مقارنة بالسوق الرئيسية، وشملت الاكتتابات كلاً من شركات «نفوذ، لين الخير، قمة السعودية، ملان، برج المعرفة، صندوق الواحة ريت، البابطين الغذائية، ابيكو، نبع الصحة، الدولية، نت وركرس، لدن، أمواج، فاديكو، طيبة، مياه الجوف، رؤوم، جاز، الوسائل الصناعية».رفعت «تداول» حدود التذبذب السعري للأسهم الجديدة في السوق الرئيسية «تاسي» إلى 30% في الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، في خطوة تهدف إلى منح السوق مرونة أكبر، خصوصاً في ظل الإقبال الكبير على السهم في أول أيام تداولاته، وهو ما دفع المسؤولين في سوق الأسهم إلى رفع نسبة التذبذب إلى 30% في 3 أيام، ثم إعادته إلى الوضع الطبيعي بنسبة 10% بدءاً من اليوم الرابع.شهدت الاكتتابات التي عقدت في آخر شهرين، انخفاض أسعار الأسهم المكتتب بها دون قيمة الاكتتاب، وهو ما يعني خسارة العديد من المكتتبين ممن قاموا بعرض أسهمهم للبيع دون قيمة اكتتابهم لها، وكان من أبرز الشركات التي تداولت دون قيمتها أسهم شركات «لوبريف، السيف غاليري، كابلات الرياض، مرافق».