كشفت وزارة التجارة، عددا من الحقوق التي يجب على الوكيل التجاري للشركات المصنعة للمركبات، الالتزام بها، خصوصا في ما يتعلق بالصيانة وتوفير قطع الغيار، وتوفير الخدمات الأخرى.

وشددت «التجارة» على أنه يجب على الوكيل التجاري إجراء الصيانة اللازمة لمركبة المستفيد، وتقدير تكلفة أعمال الصيانة وقطع الغيار والاطلاع على تكاليفها والموافقة عليها قبل البدء بأعمال الصيانة.

كما أن من حقوق مالك المركبة على الوكيل التجاري، تحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة في وثيقة مكتوبة وموقعة، واستلام وثيقة تبيّن حالة السيارة عند إحضارها والمحافظة عليها أثناء الصيانة.

وفي حال كان أقرب مركز صيانة تابع للوكيل التجاري أو معتمد منه يبعد عن مقر المستفيد مسافة تزيد على 100 كيلومتر، فيتحمل الوكيل تكاليف شحن المركبة وإعادتها إلى مالكها بعد صيانتها، بشرط أن يكون الخلل مشمولا بضمان المنتج.

كما يجب على الوكيل التجاري البدء بأعمال الصيانة خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ الطلب إذا كان نوع العطل أو الخدمة لا يجريها سوى الوكيل، ويحق للمالك صيانة مركبته في أي مركز صيانة مستقل، دون أن يتأثر الضمان، على أن تكون وفق توصيات الشركة المصنعة، في حين يجب على مالك المركبة أخذ فاتورة والاحتفاظ بها موضحا فيها قطع الغيار.