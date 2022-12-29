أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بمقدار 0.7 نقطة مئوية في الربع الثالث من عام 2022، ليصل إلى 52.5%، فيما ارتفع معدل المشتغلين إلى السكان للسعوديين بمقدار 0.5 نقطة مئوية حيث بلغ 47.3% بالمقارنة مع الربع السابق.



وبلغ معدل البطالة للسعوديين 9.9% في الربع الثالث من عام 2022، بارتفاع مقداره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، وذلك بحسب تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة.

وفي ما يتعلق بالتغيرات السنوية لمؤشرات سوق العمل الرئيسية للسعوديين فقد انخفض معدل البطالة بمقدار 1.4 نقطة مئوية. فيما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 2.7 نقطة مئوية، وكذلك ارتفع معدل المشتغلين إلى السكان بزيادة قدرها 3.1 نقطة مئوية، وبلغ معدل البطالة لإجمالي السكان في السعودية (للسعوديين وغير السعوديين) 5.8% في الربع الثالث من عام 2022، دون تغيير عن الربع الماضي، فيما سجل معدل البطالة انخفاضا بالمقارنة بالعام الماضي بمقدار 0.8 نقطة مئوية.

ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات

وفي الربع الثالث من عام 2022، ارتفع معدل البطالة بين السعوديات إلى 20.5% بزيادة مقدارها 1.2 نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع السابق، فيما انخفض بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، سجل معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات نموا تجاوز النمو في معدل المشتغلين إلى السكان، حيث ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 37.0%، في حين ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.7 نقطة مئوية وبلغ 29.4%.

وفي ما يتعلق بالذكور السعوديين، بلغ معدل البطالة 4.3% بانخفاض مقداره 0.4 نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع السابق، وبانخفاض 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

وفي الربع الثالث من عام 2022، أظهرت النتائج المتعلقة بمؤشرات السعوديات في سن الشباب (15 - 24 سنة) ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 1.4 نقطة مئوية حيث بلغ 20.2%، كما أظهرت ارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 1.5 نقطة ليصل إلى 14.6%، وسجل معدل البطالة بين الشابات السعوديات انخفاضا بمقدا ر 2.6 نقطة مئوية حيث بلغ 27.9%.

في المقابل، شهدت مؤشرات الشباب السعوديين الذكور انخفاضا في معدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة ومعدل المشتغلين إلى السكان، حيث انخفض معدل البطالة بمقدا ر 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 10.9%، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 1.3 نقطة مئوية ليصل إلى 37.6%، وانخفض معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.8 نقطة مئوية حيث بلغ 33.5%.

وفي الربع الثالث من عام 2022، ارتفع معدل البطالة بين السكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (الذين تراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً) ليصل إلى 9.5%، بزيادة مقدارها 0.5 نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع السابق، وفي المقابل، سجل معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين في سن العمل الأساسي نمواً تجاوز النمو في معدل المشتغلين إلى السكان، حيث ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 1.3 نقطة مئوية ليبلغ 69.0%، في حين ارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.9 نقطة مئوية حيث بلغ 62.5%.

وبالنسبة للسعوديين الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر، فقد أظهرت مؤشرات سوق العمل تغيراً طفيفاً في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالربع السابق.

الأساليب النشطة للبحث عن عمل للمتعطلين السعوديين

استخدم المتعطلون السعوديون مجموعة متنوعة ومتعددة من أساليب البحث النشط عن عمل، بمتوسط 4.3 أسلوب نشط لكل باحث عن عمل. حيث سجل أسلوب سؤال الأصدقاء أو الأقارب عن فرص التوظيف أكثر أساليب البحث عن عمل استخداما بنسبة 75.2%، وبلغ التقدم إلى أصحاب العمل مباشرةً نسبة 57.3% تليهما دراسة الإعلانات في الصحف أو المجلات أو عبر الإنترنت بنسبة 50.0%، وتضمنت طرق البحث النشطة الأخرى المستخدمة على نطاق واسع من قبل السعوديين الباحثين عن عمل استخدام منصة «جدارة» بنسبة بلغت 48.2% واستخدام منصة «طاقات» بنسبة 44.5%، أما منصة «ساعد» فقد تم استخدامها من قِبل 8.1% من السعوديين الباحثين عن عمل.

محدودية حركة السعوديين العاطلين

أشار 93.3% من السعوديين العاطلين عن العمل إلى أنهم سيقبلون العمل في القطاع الخاص. وبينت نتائج المسح أن 58.4% من السعوديات المتعطلات، و42.6% من السعوديين الذكور المتعطلين يقبلون التنقل للعمل في وقت يبلغ مدة ساعة واحدة على الأكثر. كذلك أشار 73.7% من السعوديات المتعطلات، و90.3% من السعوديين الذكور المتعطلين إلى أنهم سيقبلون العمل لمدة ثماني ساعات أو أكثر عمل في اليوم الواحد.