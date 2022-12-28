سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع أمس (الثلاثاء) بعدما حفز أحدث تخفيف لقيود كورونا، في الصين الآمال في تعافي الطلب على الوقود وبفضل دعم إضافي من خفض إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة بسبب العواصف الشتوية.وقالت اللجنة الوطنية للصحة أمس (الإثنين) إن الصين ستعفي القادمين إليها من إجراءات الحجر الصحي اعتباراً من الثامن من يناير، وذلك في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على الحدود المغلقة إلى حد كبير منذ عام 2020.وارتفع خام برنت 80 سنتا؛ أي 0.80%، إلى 84.72 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتاً إلى 80.23 دولار للبرميل، وسجل خاما القياس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتهما منذ الخامس من ديسمبر.وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في فوجيتومي سيكيورتيز: «إن النفط استمد الدعم أيضاً من مخاوف اضطراب الإمدادات بسبب العواصف الشتوية في الولايات المتحدة».وأضاف «لكن من المتوقع أن يتحسن الطقس في الولايات المتحدة هذا الأسبوع؛ مما يعني أن موجة الصعود قد لا تستمر طويلاً».واعتباراً من يوم الجمعة، تم إغلاق نحو 1.5 مليون برميل من الطاقة الإنتاجية اليومية للمصافي على ساحل الخليج الأمريكي، بينما عانى إنتاج النفط والغاز من ولايات نورث داكوتا إلى تكساس بسبب التجمد مما قلص الإنتاج.84.72 دولار0.8 % نسبة الزيادةارتفع 80 سنتاًالشتاء دفع الأسعار للصعود