كشفت هيئة الإحصاء في تقرير أصدرته أخيراً، أن إجمالي إنتاج السعودية من الطاقة الكهربائية قفز إلى 358.637 جيجا واط لكل ساعة في نهاية العام الماضي 2021، بزيادة قيمتها 11.609 جيجا واط بما يعادل 3.35% مقارنة بعام 2020 الذي بلغ الإنتاج آنذاك نحو 347.028 جيجا واط.ووفقاً للاستهلاك السكني من الطاقة الكهربائية، بلغ إجمالي الاستهلاك السكني نحو 142.484 ألف جيجا واط لكل ساعة، بارتفاع الاستهلاك السكني بنسبة 3.5% بما يعادل 4825 جيجا واط لكل ساعة.وفيما يخص توزيع الاستهلاك على مختلف القطاعات، فقد استحوذ استهلاك القطاع السكني في عام 2021 على نحو 47% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية ما يعادل 142.48 ألف جيجا واط لكل ساعة، يليه القطاع الصناعي بنسبة 19%، ثم القطاع التجاري بأكثر من 15%، ثم القطاع الحكومي ﺑنحو 13%.وسجل نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستهلكة في عام 2021 ارتفاعاً بنسبة 7%، حيث بلغ 8.84 ألف كيلوواط لكل ساعة، مقارنة بـ8.26 ألف كيلوواط لكل ساعة في عام 2020.