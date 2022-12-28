نفذ anb وتحت مظلة مبادرات anb society المرحلة الثانية من مبادرة «خضراء بهمة الأبناء»، التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء الرامية إلى رفع حجم الغطاء النباتي في المملكة ومكافحة التصحّر، عبر إعادة تأهيل الأراضي المهجورة وتحفيز مبادرات التشجير.وتضمنّت المرحلة الثانية من المبادرة التي أطلق anb مرحلتها الأولى العام الماضي، غرس 7000 شجرة في منتزه «أم شقوق» الواقع ضمن محافظة «ثادق» شمال الرياض، بالتعاون مع جمعية آفاق خضراء البيئية، وبمشاركة تطوعية من موظفي وموظفات البنك، ليرتفع بذلك مجموع ما تم إنجازه في المبادرة إلى 12000 شجرة، بعد أن تمت في المرحلة الأولى زراعة 5000 شجرة.وتأتي مبادرة anb في هذا الجانب، ضمن مبادرات البنك المجتمعية المستدامة (anb society) التي يستحوذ فيه الجانب البيئي على أولوية متقدمة تماشياً مع جهود المملكة وخطواتها المحلية والإقليمية الساعية إلى تعزيز مستوى الوعي البيئي، ومواجهة التحديات المناخية والانبعاثات الكربونية والتلوّث، من خلال تنمية الغطاء النباتي والثروة النباتية المحيطة وبما ينعكس أثره على رفع جودة حياة الإنسان.وأعرب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـanb عبيد بن عبدالله الرشيد عن اعتزاز البنك بإنجاز المرحلة الثانية من مبادرة «خضراء بهمة الأبناء» في ظل النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المبادرة، مؤكداً أن anb يعي تماماً مسؤولياته تجاه المساهمة في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء على اعتبارها إحدى الركائز الداعمة لدور المملكة الريادي على الصعيد الدولي لحماية الأرض من خلال المبادرات البيئية المستدامة، لافتاً إلى سعي anb وحرصه على تبني حزمة واسعة من البرامج والمبادرات التي تدعم هذا التوجه سواء من خلال بيئة العمل الداخلية أو من خلال بيئة المجتمع الخارجية.وأشاد الرشيد بمستوى المشاركة التطوعية من قبل موظفي وموظفات anb لتنفيذ المبادرة، وبما يعكس تنامي الوعي البيئي وثقافة العمل التطوعي على اعتبارها إحدى القيم الرئيسية التي تحكم منظومة النشاط المجتمعي للبنك.من ناحيته، جدد رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق خضراء البيئية الدكتور عبدالرحمن الصقير، شكره وتقديره لمبادرة anb التطوعية البيئية، وما يقدمه من دعم وإسهامات لبلورة شراكة نموذجية بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في مجال التنمية البيئية وزيادة مساحة الرقعة الخضراء في المملكة.