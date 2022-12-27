وقع مصرف الراجحي وشركة تطوير لتقنيات التعليم «تيتكو» مذكرة تفاهم لتوفير الحلول المالية الرقمية لقطاع التعليم.

ووقع المذكرة في مقر الإدارة العامة للمصرف في الرياض مدير عام مجموعة مصرفية الشركات في مصرف الراجحي الأستاذ حسام البصراوي ومدير عام ادارة المنتجات في «تيتكو» المهندس عبدالعزيز الصعيري.

وتهدف هذه المذكرة لتقديم إطار عمل يساهم في توفير حلول مالية وتمويلية لقطاع التعليم من خلال البحث عن إمكانية إنشاء برامج مشترك لنشر الوعي المالي وثقافة الادخار عن طريق تطبيق تحدي، وكذلك استخدام أبرز الحلول التمويلية التي تخدم العملية التعليمية في السعودية.

يذكر أن شركة تطوير لتقنيات التعليم (تيتكو) شركة مملوكة للدولة ومتخصصة في تقنيات التعليم وتخدم قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية.