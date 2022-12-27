أعلنت جدوى للاستثمار («جدوى») الشركة السعودية الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية في الشرق الأوسط، التخارج لكامل من حصة شركة جدوى للاستثمار الصناعي البالغة 30% في شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف، من خلال الطرح العام لأسهمها في السوق المالية السعودية (تداول).

و«لوبريف» من أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم، وهي من الشركات الرائدة في توريد زيوت الأساس عالية الجودة للأسواق الإقليمية والدولية. وتخدم الشركة عملاءها من خلال مرافق إنتاج تحتل مواقع إستراتيجية في مدينتي جدة وينبع الساحليتين.

وخلال مدة استثمار جدوى ضاعفت شركة «لوبريف» حجم إنتاجها السنوي من زيوت الأساس إلى نحو 1.2 مليون طن وذلك من خلال توسعة مصفاتها في مدينة ينبع وإطلاق إنتاج زيوت الأساس من الفئة الثانية في السعودية. وقد حققت «لوبريف» إيرادات بلغت أكثر من 8.8 مليار ريال سعودي، وأرباحا قبل الفوائد والضريبة والإهلاك والإطفاء قدرها 2.1 مليار ريال سعودي خلال عام 2021.

من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار طارق السديري: «تفخر جدوى بدورها في رحلة التحول التي مرت بها لوبريف إلى جانب شركائنا في أرامكو السعودية. تعتبر شركة لوبريف رائدة في مجالها وتمثل براعة الصناعة السعودية، وقصة نمو الشركة تعد نموذج لتركيز جدوى على خلق قيمة مضافة على المدى البعيد. ونتطلع للفرص التي سيوفرها هذا الإدراج لشركة لوبريف وللأسواق المالية في المملكة العربية السعودية».

وأضاف إيلي الخوري، رئيس الملكية الخاصة في شركة جدوى للاستثمار: «تعد هذه الصفقة إنجاز هام في مسيرة جدوى للاستثمار في مجال الملكية الخاصة، كونها ثالث عملية تخارج لنا في مجال الملكية الخاصة خلال الـ18 شهر الماضية وثالث عملية تخارج في مجال الملكية الخاصة عن طريق الطرح العام في السوق المالية السعودية منذ تأسيس شركة جدوى. تتميز لوبريف بريادة صناعة زيوت الأساس وكان لنا شرف تحقيق قيمة ملموسة لمستثمرينا، والمساهمة في نجاح أحد أكبر الطروحات العامة في السعودية في السنوات الأخيرة».

وتعد جدوى للاستثمار شركة استثمارية رائدة في مجال الملكية الخاصة في السعودية والمنطقة. ويمثل طرح شركة لوبريف ثامن عملية تخارج لجدوى في قطاع الملكية الخاصة، وبقيمة 5 مليارات ريال سعودي يرفع هذا الطرح اجمالي التوزيعات على عملائها في قطاع الملكية الخاصة لتصل إلى 11 مليار ريال سعودي.