تبدأ الجهات المختصة بدءاً من الأسبوع القادم، وتحديداً منذ بداية العام القادم 2023، تقسيم تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت إلى فئتين،إذ ستبلغ قيمة التعريفة الأولى للقطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام 20% أو أكثر، بما يعادل 12 هللة لقيمة كل كيلو واط مرتبطة بشبكة (النقل)، و18 هللة لكل كيلو واط مرتبطة بشبكة (التوزيع).فيما ستبلغ تكلفة التعريفة الثانية للكهرباء التي تبلغ التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام ما بين 10% - 19.9% بقيمة 18 هللة لكل كيلو واط لشبكة (النقل)، و24 هللة لسعر الكيلو واط المرتبط بشبكة (التوزيع).وستحدد لجنة برئاسة وزارة الطاقة القطاعات المستهدفة بتقسيم تعريفة الاستهلاك، بعضوية وزارات «المالية، والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط»، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.واستثنى القرار فئات الاستهلاك للقطاعات الحكومية والسكنية والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية والمنشآت الصحية الخاصة والتعليمية.وستطبق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء على المنشآت التي تحقق 3 اشتراطات؛ الأول: أن تكون تلك المنشآت من ضمن القطاعات المؤهلة والمحددة من اللجنة، والثاني: ألا يقل معامل الحمل الكهربائي السنوي عن 80%، والثالث: أن يكون مستوى كفاءة الطاقة متوافقاً مع المعايير التي يحددها المركز السعودي لكفاءة الطاقة.وستطبق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت القائمة لمدة 7 أعوام بدءاً من العام القادم 2023، وللمنشآت الجديدة حتى نهاية عام 2030.12 هللة لشبكة النقل في الفئة الأولى18 هللة لشبكة التوزيع في الفئة الأولى18 هللة لشبكة النقل في الفئة الثانية24 هللة لشبكة التوزيع في الفئة الثانية