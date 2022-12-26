عقد البنك الأهلي السعودي أخيراً ندوته السنوية «مستقبل العمل المصرفي الإسلامي الرابعة عشرة»، التي ناقشت وبحثت أحكام «البنوك ذات النوافذ الإسلامية»، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمختصين بالمصرفية الإسلامية بالعاصمة الرياض.وناقشت الندوة مستقبل العمل المصرفي الإسلامي الرابعة عشرة بالبنك الأهلي السعودي في الجلسة الأولى «التصنيف الشرعي لأسهم البنوك ذات النوافذ الإسلامية»، وناقشت الجلسة الثانية إصدار البنوك ذات النوافذ الإسلامية لصكوك دعم رأس المال، وتضمنت الجلسة الثالثة التعامل مع البنوك ذات النوافذ الإسلامية.كما عقدت على هامش الندوة ورشة عمل بعنوان «المنهج الفقهي لتأصيل المعاملات المالية الإسلامية»، وتعقد تلك الندوات ضمن جهود البنك الأهلي السعودي المستمرة لتعزيز ريادته في المصرفية الإسلامية من خلال مناقشة أبرز المستجدات والتحديات، حيث تستهدف الندوة إثراء الجانب المعرفي لدى صنّاع القرار، بجانب زيادة الوعي الشرعي وتقييم المنتجات البنكية المتوافقة مع الضوابط الشرعية ما يسهم في تحسين الخدمات الشرعية المقدمة في القطاع المالي، كون المشاركين في الندوة يعتبرون نخبة الباحثين والمختصين في الصناعة المالية.