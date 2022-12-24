في ظل سعيها إلى تمكين بنيتها التحتية في مجال الأمن السيبراني، أعلنت شركة «سايڤر» عن حصولها على عضوية منظمة كريست (CREST)، المنظمة الدولية الشهيرة التي تسعى إلى بناء القدرات وتعزيز أداء المؤسسات في الأمن السيبراني، وذلك في مجال مراكز العمليات السيبرانية (CREST SOC)، لتكون «سايڤر» بهذا الإنجاز الشركة السعودية الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحرز هذا الاعتماد الدولي في هذا المجال.

وجاء اعتماد «كريست» لـ«سايڤر» في مجال مراكز العمليات السيبرانية بعد امتثالها لمتطلبات الانضمام، واجتياز عمليات المراجعة والتقييم؛ لتنضم الشركة بذلك إلى نخبة من شركات الأمن السيبراني الدولية، يصل تعدادها إلى 300 شركة عضو في «كريست»، وتنتشر في أرجاء العالم.

وقالت «سايڤر» إن حصولها على عضوية «كريست» اعتراف دولي من منظمة مرموقة بما باتت تتمتع به الشركة من قدرات مؤسسية في هذا المجال؛ إذ ستمكنها هذه العضوية من تعزيز التعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني بما ينهض بمستوى هذه الصناعة عالميًّا، كما من شأنه أن يسهم في تنمية هذه الصناعة في المملكة العربية السعودية، ورفدها بأحدث الممارسات والمعايير الدولية، الأمر الذي يصب في تقدم المملكة في مؤشرات الأمن السيبراني الدولية.

تُعَد «سايڤر» شركة سعودية متخصصة في الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة، وتعتمد في عملها على ما راكمته من خبرات مهنية مدتها 20 عامًا، وتسعى الشركة إلى تبسيط مفهوم الأمن الرقمي لعملائها، وحل مشاكلهم المتعلقة به بطريقة ميسرة تساعدهم في تركيز اهتمامهم على النشاط الرئيسي لأعمالهم التجارية.

وتقدم الشركة حزمة من الخدمات المتكاملة في هذا السياق، على رأسها مركز عمليات الأمن السيبراني الذكي، الذي يوفر الحماية الكاملة والاستجابة المباشرة لأحداث الأمن السيبراني على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وخدمة منصة استقصاء التهديدات السيبرانية التي تقدم معلومات استقصائية عن التهديدات المحلية والعالمية، ومجموعة من الخدمات الاستشارية الأخرى ذات الصلة.