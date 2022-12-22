بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف مع نظيره المصري المهندس أحمد سمير صالح فرص تعزيز التعاون بين المملكة ومصر، واستعرضا الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع الصناعي في إطار رؤية المملكة 2030، والمزايا والحوافز التي يقدمها القطاع للمستثمرين.

جاء ذلك خلال استقبال بندر الخريف المهندس أحمد سمير صالح، في الرياض، والوفد المرافق له، بحضور قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.

وتتنامى العلاقات بين المملكة ومصر في كل المجالات بوتيرة مرتفعة، وتحظى بدعم قيادتي البلدين، حيث بلغ حجم صادرات المملكة غير النفطية إلى مصر 9.8 مليار ريال في عام 2021، تصدرتها الكيماويات والبوليمرات ومواد البناء والتعبئة والتغليف، بينما وصلت واردات المملكة غير النفطية من مصر 7.6 مليار ريال في العام نفسه، تصدرتها المواد الغذائية ومواد البناء، والمنتجات الاستهلاكية المعمرة، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، والمنسوجات.

يُذكر أن قطاع الصناعة يقوم بدور فعّال في تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة ومصر، منها مساهمة صندوق التنمية الصناعي في تمويل 14 مشروعاً بلغت القيمة الإجمالية لها نحو نصف مليار ريال.