كاميرا XMAGE المتطورة ذات الفتحة الفائقة المزودة بفتحة يدوية قابلة للتعديل بـ 10 مستويات وبوكيه احترافي - شهادات من مصورين إقليميين تسلّط الضوء على أدائها

استحوذ التصوير الفوتوغرافي بالهواتف المحمولة على العالم؛ إذ يوثق الأشخاص حياتهم باستمرار باستخدام هواتفهم الذكية. ولا تزال العلامات التجارية في سباق لتزويد الكاميرات بمجال رؤية أوسع، أو أكبر مستشعر، أو قدرات مذهلة للتصوير في الإضاءات المنخفضة. بالنظر إلى هذه الأمور، قد نعتقد أننا وصلنا إلى ذروة ابتكار التصوير الفوتوغرافي المحمول. ولكن، هل فعلًا وصلنا إلى ذلك؟ تعرّف على XMAGE، وهي علامة تجارية جديدة من هواوي تمثل مثالاً لخبرة الشركة التقنية في التصوير بالهاتف المحمول. ظهر نظام XMAGE لأول مرة على هاتف HUAWEI Mate50 Pro، وهو نتيجة سنوات من البحث والتطوير في سبعة مراكز بحث وثمانية مجالات بحثية في جميع أنحاء العالم. مبني على ركائز النظام البصري، الهيكل الميكانيكي، تكنولوجيا التصوير ومعالجة الصور ليسمح النظام المبتكر بإعادة إنتاج الألوان بدقة وتأثيرات الإضاءة التي لا يعلى عليها.

تحل وحدة التصوير RYYB فائقة الاستشعار محل وحدات البكسل الخضراء في المستشعر الحساس للضوء مع وحدات البكسل الصفراء الفائقة، مما يزيد من امتصاص الضوء بنسبة 40٪. تمت أيضًا ترقية خوارزميات الصور من خلال اعتماد محرك صور XD Fusion Pro فائق الدقة وحوسبة بصريات تتجاوز الحدود المادية للحصول على صور أكثر وضوحًا وتفصيلاً.

ونظرًا لاهتمام العملاء وحماسهم الهائل، تم بيع جميع الطلبات المسبقة لهاتف HUAWEI Mate50 Pro في سوق المملكة العربية السعودية.

استمع إلى ما يقوله المصورون عن كاميرا Ultra Aperture XMAGE

«لقد منحني الحصول على كاميرا بفتحة متغيرة مرونة كبيرة أثناء التصوير لأنها توفر تحكمًا دقيقًا في عمق المجال. علاوة على ذلك، فإن فتحة العدسة f1.4 للكاميرا الرئيسية هي بالفعل تُغيّر قواعد اللعبة للتصوير الليلي. أعجبني هاتف HUAWEI Mate50 Pro أيضًا بنطاقه الديناميكي. صور غروب الشمس والأشياء ذات الإضاءة الخلفية الباهتة ظهرت بظلال وإضاءة مبهجة»- قال المصور محمود عصام

«تعد جودة التكبير / التصغير الممتازة نقطة قوة في هاتف HUAWEI Mate50 Pro حتى في حالات الإضاءة المنخفضة، أظهرت النتائج الحفاظ على التفاصيل بشكل جيد. لقد اندهشت أيضًا من النطاق الديناميكي الواسع في معظم المواقف، بما في ذلك اللقطات باستخدام عدسة التصوير بزاوية عريضة للغاية؛ مع عدم وجود قصاصات من الإبرازات تقريبًا. الصور الليلية رائعة جدًا وذات جودة عالية مباشرة من الكاميرا الرئيسية، بفضل فتحة العدسة f / 1.4». - قال رياض عبد الإله المالحي

أول فتحة مادية قابلة للتعديل في الصناعة بـ 10 مستويات لعمق مجال مرن

يهتم المصورون كثيرًا بفتحة العدسة لأن تعديل الفتحة هو المفتاح لالتقاط الصور بالتفاصيل الصحيحة. يتيح لك التحكم في مقدار الضوء الذي تسمح بدخوله، مما يحدث فرقًا كبيرًا عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة. كما أنه يحدد عمق مجال صورك.

يعد هاتف HUAWEI Mate50 Pro أول هاتف ذكي يتميز بعدسة كاميرا أساسية بفتحة مادية قابلة للتعديل بـ 10 مستويات، مما يمثل قفزة نوعية في التصميم البصري للهواتف الذكية. في الوضع «الاحترافي»، يمكن للمستخدمين المتمرسين التحكم بدقة في فتح وإغلاق شفرات الفتحة بين 10 مستويات من f / 1.4 إلى f / 4.0. سواء كنت ترغب في استخدام عمق مجال ضحل للقطات الشخصية أو التركيز على منطقة أكبر لالتقاط المناظر الخلابة، ستلبي الكاميرا جميع احتياجاتك. إذا كنت في مهرجان موسيقي تنغمس في عروض الفنانين المفضلين لديك ولكنك تريد التقاط لحظة رائعة في نفس الوقت، فإن «الوضع التلقائي» مثالي للقيام بذلك.

كاميرا ذات فتحة فائقة مع أكبر فتحة f / 1.4 لصور رائعة في المشاهد الليلية المضاءة بالنيون

هل تستمتع بغروب الشمس على الشاطئ؟ استخدم هاتف HUAWEI Mate50 Pro لالتقاط اللحظة المثالية! تأخذ الكاميرا ذات الفتحة الفائقة بدقة 50 ميجابكسل إضاءة أكثر بنسبة 24٪، بفضل فتحة f / 1.4 الكبيرة جدًا ومستشعر RYYB، اللذين يعملان بسلاسة مع محرك الصور XD Fusion Pro للحفاظ على السطوع والتباين الأصلي. إذا كنت ترغب في التقاط صور ساحرة للأضواء الساطعة في المدينة، فإن هاتف HUAWEI Mate50 Pro مثالي للقيام بذلك. تتيح لك ميزة «Super Night» التقاط صور ليلية مذهلة.

تأثيرات البوكيه لالتقاط الأنفاس لصور بورتريه مذهلة

يتميز هاتف HUAWEI Mate50 Pro بكاميرا أساسية ذات فتحة فعلية كبيرة جدًا تعمل جنبًا إلى جنب مع قدرات حوسبة التقسيم العمودي لتطبيق ضبابية الخلفية على المستوى البصري. مقارنة بالكاميرات الأخرى التي تعتمد فقط على التعتيم الحسابي، سيبدو تأثير التعتيم هنا بصورة طبيعية أكثر. يبرز الموضوع الذي يلتقطه هاتف HUAWEI Mate50 Pro عن محيطه، مع لون بشرة ناعم وطبيعي.

تخيل أنك تجلس بجانب من تحب في ليلة موعد غرامي وأنك بكل بساطة في حالة من الانذهال من الجمال الذي تراه. حان الوقت الآن لإخراج هاتف HUAWEI Mate50 Pro الخاص بك لالتقاط صورة عن قرب لهذا السحر الآسر. إذا كنت مع الأصدقاء أو تحتفل بمناسبات خاصة في مجموعة، فيمكن استخدام الفتحات الصغيرة والمتوسطة لالتقاط صور قريبة أو من مسافة بعيدة بحيث يتم التقاط كل شخص في الصورة بوضوح واضح.

الهاتف الذكي الرائد التكنولوجي المستقبلي

هاتف HUAWEI Mate50 Pro هو هاتف يرقى إلى مستوى إرث هواتف HUAWEI Mate الذكية. يرث الهاتف الذكي الجديد تصميم حلقة الفضاء المتناسقة الأيقونية ولكنه يضيف إليها لمسة فاخرة من نمط Clous de Paris.

يتميز هاتف HUAWEI Mate50 Pro أيضًا بزجاج كونلون المبتكر من هواوي. يحسن هذا الزجاج بشكل فعال مقاومة السقوط لهاتفك بمقدار 10 مرات. يتكون زجاج كونلون من هواوي - HUAWEI Kunlun Glass من 10 بلورات نانوية بمستوى كوادريليون، نتيجة لتقوية الأيونات المركبة، مما يجعله أكثر مرونة ومقاومة للسقوط، كما تم التحقق من ذلك من خلال أول شهادة مقاومة لسقوط الزجاج من فئة الخمس نجوم من SGS السويسرية. وهذا يجعل هاتف HUAWEI Mate50 Pro أول هاتف ذكي يحصل على هذه الشهادة على الإطلاق. لقد تحسن الأداء أيضًا على قدم وساق، كما أن الهاتف يجلب معه تجربة مستخدم سلسة مع واجهة المستخدم EMUI 13 الجديدة كليًا وخصائص الجهاز الفائق - Super Device.

عالم مليء بالفرص مع HMS (خدمات هواوي للجوال) والتطبيقات المفضلة من متجر AppGallery

يأتي هاتف HUAWEI Mate50 Pro مثبتًا مسبقًا مع متجر AppGallery - ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم. يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف وإيجاد وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة باستخدام متجر AppGallery. كجزء من النظام البيئي المتوسع لشركة هواوي، يؤكد متجر AppGallery على الخصوصية، وتوفر أمانًا محسنًا وتجربة مستخدم فريدة وبديهية. كما يحتفل متجر AppGallery بالذكرى السنوية الرابعة لتأسيسه في المنطقة.

السعر والتوفر في السعودية

ويأتي HUAWEI Mate50 PRO بنوعين مختلفين من الأغطية الخلفية، أحدها من الزجاج، بلون فضي أو أسود؛ والآخر من الجلد النباتي المتألّق بتدرجات البرتقالي، وهو متاح في المملكة العربية السعودية ابتداءً من سعر 4299 ريالا سعوديا لدى منصات هواوي الرقمية وضمن مجموعة من المتاجر المعتمدة. كما يتوفر عرض لمرحلة توفر الهاتف في السوق بين 22 ديسمبر 2022 و10 يناير 2023، حيث يمكن للمشتري أن يحصل على هدايا قيمتها 1749 ريالا سعوديا مكونة من: ساعة هواوي HUAWEI WATCH GT 3 SE وخدمة Mate50 Series HUAWEI Care VIP واشتراك HUAWEI Petal One VIP، واشتراك بريميوم 6 أشهر مجانية في Viu، إضافة لاشتراك VIP ثلاثة أشهر في STC TV.