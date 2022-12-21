وقعت السعودية مذكرة تفاهم مع بريطانيا، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة، وتشجيع الفرص، وتبادل الخبرات.

جاء ذلك، خلال اجتماع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أمس في العاصمة البريطانية لندن مع نظيره البريطاني جيريمي هانت.

وناقش الاجتماع تعزيز العلاقات الثنائية بالمواءمة مع القضايا الاقتصادية العالمية الرئيسية بما في ذلك تلك التي نوقشت في مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، كما تم بحث آفاق الاقتصاد السعودي الواعدة.

والتقى الجدعان خلال زيارته إلى المملكة المتحدة التي استمرت يومين، وزير الاستثمار البريطاني لورد جونسون، حيث نوقشت سبل تعزيز العلاقات والتعاون في مجال الخدمات المالية بين البلدين، كما اجتمع في لقاء نظمه مجلس الأعمال السعودي - البريطاني مع عدد من المستثمرين والرؤساء التنفيذيين للشركات، واستعرضوا الآفاق الاقتصادية السعودية الواعدة، وخطط المملكة المستمرة للإصلاحات الاقتصادية والمالية في إطار رؤية 2030.

كما أجرى الجدعان لقاء مع اللورد عمدة لندن نيكولاس ليون، واستعرض معه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، وناقشا الفرص التي يوفرها برنامج التخصيص والشراكة السعودية.

كما التقى ممثلي عدد من الشركات المهتمة بفرص الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، منوها بالنمو المتسارع الذي يشهده برنامج التخصيص وفرص الشراكة التي يتيحها.