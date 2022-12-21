الصندوق يوفر فرصاً استثمارية فريدة في القطاعات الواعدة

الهدف دعم إمكانات النمو العالية للقطاعات المبتكرة والحديثة إطلاق الصندوق الجديد مهمّة فريدة تتمثل في منح المستثمرين المحليين إمكانية الوصول إلى فرص عالمية في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة

كشفت شركة الأهلي المالية، أكبر مدير أصول في المملكة العربية السعودية، أنّ إطلاقها «صندوق الأهلي العالمي للقطاعات الواعدة»، سيوفّر فرصاً استثمارية لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسيين تتركّز في قطاعات تركّز على المستقبل وتتمتّع بإمكانات نمو عالية.

والصندوق الاستثماري المفتوح الذي يحظى بإدارة نشطة، سيستثمر في القطاعات الواعدة مستقبلاً وسريعة النمو، مع التركيز بشكل أساسي على قطاعات التحول الرقمي والاستثمارات المستدامة والتوسع العمراني بشكل خاص.

ويهدف صندوق الأهلي العالمي للقطاعات الواعدة إلى تحقيق نمو في الأداء على المدى الطويل يفوق أداء أسواق الأسهم العالمية، وذلك من خلال الاستثمار في الفرص الواعدة وذات الآثار الإيجابية على طريقة عيش وعمل المجتمعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 حول أهمية التركيز على الاستثمارات المستدامة.

الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية راشد شريف، صرّح بقوله: «إطلاق صندوق الأهلي العالمي للقطاعات الواعدة يأتي تأكيداً على طموحاتنا لتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية العالمية التي تدعم تحول الاقتصاد العالمي. وباعتبارنا أكبر شركة لإدارة الأصول في المملكة، إحدى أسرع الدول نمواً في مجموعة العشرين، فنحن نؤكد التزامنا بالابتكار وخلق فرص جديدة في القطاعات والتقنيات الحديثة التي ستعزز مستقبل الاقتصاد وجودة حياتنا، لذا حرصنا على أن يوفر هذا الصندوق لعملائنا فرصة فريدة للوصول إلى منتج استثماري مميز يدعم التنوع والاستدامة».

وتظهر بوادر التحوّل واضحةً في العديد من القطاعات العالمية متسارعة النمو، التي تشهد الاعتماد على الابتكارات التكنولوجية الكبيرة في مجالات عدّة كالسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وكذلك التحول الرقمي من خلال «ويب3» واكتشافات الحمض النووي. ومن خلال الاستثمار في مثل هذه الفرص، ليس هناك فقط إمكانية للاستفادة من النمو العالمي، ولكن سيكون لها أيضاً تأثير على تقدم وتطور قطاعي الصناعة والاستثمار في المملكة العربية السعودية.

ويعتبر التركيز على الصناعات المبتكرة والثورية فرصة للمستثمرين المحليين لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال الاستثمار في القطاعات الواعدة ذات الأثر المستدام استكمالاً لاستثماراتهم الأخرى المرتكزة على القطاعات الأكثر نضجاً عبر الاستفادة من خبرة الأهلي المالية في إدارة الأصول، التي تغطي مجموعة واسعة من الأدوات المالية والفرص الاستثمارية الفريدة. ويمكن للمستثمرين المهتمين الاطلاع على معلومات أكثر عن الصندوق بالضغط هنا.