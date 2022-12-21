دخل صندوق الاستثمارات العامة في مباحثات لشراء حصة في شركة «تبريد» السعودية، التابعة لتبريد الإماراتية، مقابل 250 مليون دولار، وذلك بحسب ما كشفته وكالة بلومبيرغ الأمريكية.وكان الرئيس التنفيذي لشركة تبريد خالد المرزوقي، أعلن في وقت سابق، توقيع شراكة إستراتيجية مع IFC لإنشاء مكتب استثماري في سنغافورة.وقال المرزوقي، في مقابلة مع العربية: «عمليات الشركة تبلغ حالياً 1.210 مليون طن، ونعمل على زيادة هذه الكميات».وأشار إلى نيّة الشركة التوسع في الهند، إضافة إلى الاستثمار في مشاريع جديدة في السعودية «السوق السعودية واعدة جداً، ونتطلع للاستثمار في مشاريع جديدة».وأوضح أن خطط التوسع المحلي تتضمن بناء محطات جديدة للعملاء، إلى جانب دراسة صفقات استحواذ لاسيما في المناطق الجديدة.يذكر أن شركة «تبريد» الإماراتية تمتلك حصة 28% في «تبريد» السعودية، إضافة إلى مساهمين آخرين.ولدى وحدة «تبريد» في السعودية اتفاقيات لتوفير خدمات التبريد لمشاريع تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، مثل مشروعي البحر الأحمر والقدية.