تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، تشارك شركة رؤى المدينة القابضة في معرض مشروعات المدينة «ميدكس» 2022، الذي يقام خلال الفترة 19-21 ديسمبر 2022 في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.

ويعد «ميدكس» الحدث الأول من نوعه على مستوى المدينة المنورة الذي يتناول الفرص الاستثمارية، وأهم المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، والتعريف بكفاءة البنية التحتية للاستثمار في المدينة المنورة، ويهدف المعرض كذلك إلى تحفيز مختلف القطاعات العامة والخاصة للمساهمة في التنمية الشاملة لمنطقة المدينة المنورة. ويصاحب المعرضَ عددٌ من الجلسات الحوارية حول مستقبل المدينة المنورة، بما يسمح لمشاركة مختلف القطاعات لتحقيق تنمية فعالة متكاملة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة رؤى المدينة القابضة المهندس محمد بن صالح الخليل عن عظيم شكره وامتنانه للرعاية الكريمة لأمير المنطقة والتي تؤكد على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بمنطقة المدينة المنورة، بما يثري تجربة الزيارة للمدينة المنورة تماشياً مع طموحات القيادة برفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر وزائر بحلول عام 2030.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة المهندس أحمد بن وصل الجهني، إلى أن الشركة سوف تشارك في هذا المعرض المهم، كراعٍ رسمي للمعرض الذي يسلط الضوء على المشاريع التنموية والفرص الاستثمارية التي توفرها في المدينة المنورة، ويركز على النقلة الحضارية التي تشهدها المنطقة في مختلف المجالات، وسوف يكون قناة للتواصل لعرض مشاريع الشركة والفرص الاستثمارية والتي سوف تساهم في تنمية المدينة المنورة.

ويهدف مشروع «رؤى المدينة» للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة كوجهة إسلامية وثقافية عصرية عبر إضافة 47 ألف وحدة ضيافة بحلول عام 2030، حيث يعتمد على آليات التخطيط الحضري الحديث ومفاهيم التطوير الشامل والبنية التحتية المتطورة التي تقدم الخدمات المبتكرة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز سبل الراحة والرفاهية وبالتالي إثراء تجربة سكان وزوار المدينة المنورة، كما سيدعم المشروع سوق العمل بإضافة 93 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف المجالات بحلول عام 2030م.