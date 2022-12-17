تقدم شركة ماكدونالدز الأم جائزة Fred L. Turner Golden Arch Award وهي جائزة تقدير تقدم من الشركة لأفضل مُشغليها، وتعد هذه الجائزة المرموقة طموحا لجميع مشغلي ماكدونالدز حول العالم وتُمنح فقط لأفضل 1%؜ من جميع المُشغلين.

وحصلت شركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة، الوكيل الرسمي لماكدونالدز في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك في السعودية، في عام 2001 على هذه الجائزة المتميزة، وللمرة الثانية حظيت الآن الشركة بالفوز بهذه الجائزة.

الجدير بالذكر أن المهندس عبدالرحمن علي رضا، المدير العام/ وصاحب الامتياز لشركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة - ماكدونالدز المملكة العربية السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية مع الأستاذ محمد علي رضا، نائب المدير العام - رجال أعمال سعوديين حصلوا على هذه الجائزة تقديراً لتفانيهم في وضع عملائهم وموظفيهم في أعلى أولوياتهم بمصداقية ولمشاركتهم في دعم المجتمع ولكونهم روادا في مجالهم حول العالم.