واصلت الشركات المحلية رغبتها في الإدراج بسوق الأسهم الموازي (نمو)، بعد نجاح إدراج العديد من الشركات، وانتقال بعض الشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية أبرزها (الأصيل، ريدان، أبو معطي، التطويرية، الكثيري، صدر، باعظيم، بحر العرب، العمران)، وبلغ عدد الشركات المدرجة حاليا نحو 43 شركة، تصدرتها شركة (جاهز) بقيمة سوقية تصل إلى 6.02 مليار ريال، التي استحوذت على 18.65% من إجمالي القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في سوق (نمو).7 شركات بقيمة ملياريةبلغت القيمة السوقية لأسهم 7 شركات مدرجة في سوق «نمو» أكثر من مليار ريال، تصدرتها شركة «جاهز» بقيمة سوقية تقدر بـ 5.94 مليار ريال، كأعلى قيمة سوقية بين الشركات المدرجة، إذ استحوذت على 18.46% من إجمالي القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في مؤشر «نمو»، رغم أن رأس مال الشركة 10.49 مليون ريال، وهو ما يؤكد على الثقة العالية من المستثمرين لنتائج الشركة المستقبلية.وتجاوزت القيمة السوقية لكل من شركات «أسمنت الرياض، الوطنية للبناء والتسويق، العبيكان للزجاج، سمو، بنان، كير» مليار ريال، فيما بلغت قيمة الشركات الـ 36 المتبقية أقل من مليار ريال.أظهر رصد «عكاظ» أن هناك أربع شركات مضى على إدراجها أكثر من سنتين، وهي المدة القانونية التي يحق للشركات طلب الانتقال إلى السوق الرئيسي «تاسي»، ووفقا للشركات التي تجاوزت المدة المقررة كل من شركات «أسمنت الرياض، حديد وطني، الوطنية للبناء والتسويق، وسمو».ووفقا لشروط الانتقال الأخرى بينت «تداول» ضرورة أن يبلغ الحد الأدنى لمتوسط القيمة السوقية الإجمالية للشركة خلال الأشهر الستة السابقة 200 مليون ريال، إضافة إلى عدم استحواذ عدد محدود من المساهمين على معظم أسهم الشركة، مع استيفاء الموافقات الأخرى.بدأ الاكتتاب في أسهم ست شركات للإدراج في مؤشر السوق الموازية (نمو)، بعضها تم الانتهاء من اكتتابها، ويجري العمل على أخرى، والشركات المتوقع إدراجها مستقبلاً هي (الريان المتقدمة، ملان للحديد، قمة السعودية، لين الخير، الرمز للعقارات، ونفوذ للمنتجات الغذائية).