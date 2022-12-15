كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ»أن إضاءة جبل النور التي تمت منذ أيام وتناقلتها وسائل إعلامية عديدة ومنصات التواصل الاجتماعي هي إضاءة تجريبية قامت بها الجهات المنظمة والمشرفة على المشروع استعداداً لافتتاحه الرسمي قريباً، موضحة أن اللوحات الجمالية المضيئة التي انعكست على سفح الجبل ستكون متزامنة مع مناسبات معينة، وسيتم إطلاقها رسمياً عند افتتاح المشروع بشكلٍ نهائي.

ويعد مشروع (حي حراء الثقافي) الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة من أحدث المشاريع التي يجري استكمالها لتصبح معلماً ثقافياً سياحياً تزهو به مكة المكرمة، وهو يقع على مساحة تصل إلى 67 ألف متر مربع أسفل جبل النور، كما يضم مرافقَ ترفيهيةً ومناطقَ تثقيفيةً بما يسهم في إثراء التجربة المعرفية والثقافية للزوار عبر مكوناته المتنوعة، كما يحتوي على معرض دائم عن الوحي وطريق للصعود إلى أعلى الجبل مزود بلوحات إرشادية وأماكن للاستراحة ووسائل السلامة.

«عكاظ» تواصلت مع الشركة الاستثمارية المسؤولة عن تطوير المشروع، وأفادت بأن الافتتاح الرسمي سيكون قريباً بمشيئة الله.