بعد الكثير من الترقب، جلب الإعلان عن هاتف HUAWEI Mate50 Pro نفساً منعشاً لعالم الهواتف الذكية. باعتباره أحدث هاتف ذكي متميز من هواوي، فإنه يرقى إلى مستوى التوقعات من خلال عدد لا يحصى من الابتكارات الرائدة. لذا، إذا كنت ترغب في جعل الموسم هذا مميزًا لأحبائك، فلماذا لا تمنحهم الهاتف الذكي الرائد في مجال التكنولوجيا مع أفضل كاميرا XMAGE ذات الفتحة الفائقة - Ultra Aperture XMAGE، هاتف HUAWEI Mate50 Pro؟ فيما يلي أربعة أسباب تجعلها فكرة جيدة.يأتي هاتف HUAWEI Mate50 Pro بنوعين مختلفين من الغطاء الخلفي، الزجاج، والجلد النباتي. الغطاء الزجاجي متوفر بلونين، الفضي والأسود، أما النسخة الجلدية النباتية فتأتي باللون البرتقالي ويتوفر الآن للحجز المسبق في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 4299 ريالاً سعودياً لدى منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين ولفترة الطلب المسبق بين 15 و21 ديسمبر سيتاح عرض خاص بحيث يمكن للمشتري أن يحصل على هدايا قيمتها 2049 ريالاً سعودياً مكونة من: ساعة هواوي HUAWEI WATCH GT 3 46 mm Classic Edition و خدمة Mate50 Series HUAWEI Care VIP واشتراك HUAWEI Petal One VIP، واشتراك بريميوم 6 أشهر مجانية في Viu بالإضافة لاشتراك VIP ثلاثة أشهر في STC TV.تناسق أنيق بلمسة كلاسيكية يمثل هاتف HUAWEI Mate50 Pro خطوة كبيرة إلى الأمام في جماليات الهواتف الذكية، ويتميز بتصميم حلقة الفضاء المتماثل وتصميم نقش كلوس دو باريس – Clous De Paris اللافت للنظر. تم دمج نمط Clous de Paris في تصميم كاميرا Space Ring المتماثل بطريقة تبرز القوام في جميع ظروف الإضاءة. وهذا يعكس المستوى الذي لا مثيل له من الاهتمام بالتفاصيل التي تم إدخالها في صناعة هاتف HUAWEI Mate50 Pro.كاميرا XMAGE ذات الفتحة الفائقة - Ultra Aperture XMAGE: بوكيه بمستوى بصري يعد نظام الكاميرا Ultra Aperture XMAGE في هاتف HUAWEI Mate50 Pro الخطوة التالية في تطور التصوير بالهاتف الذكي ويأتي مع ترقيات مهمة. كاميرا الهاتف مزودة بفتحة مادية قابلة للتعديل بـ 10 أحجام مختلفة وتوفر مرونة لا تصدق لعمق المجال. على سبيل المثال، عند التقاط صورة شخصية، يمكنك استخدام فتحة واسعة لتعتيم الخلفية وتمييز الموضوع. عند التقاط صورة أفقية، يمكن للفتحة الأصغر إنتاج تفاصيل أكثر ثراءً على طول الحواف. في الوضع التلقائي، تقوم الفتحة الذكية بضبط حجم الفتحة بناءً على ظروف التصوير.يمكن لهاتف HUAWEI Mate50 Pro عمل المعجزات في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة، بفضل فتحة العدسة الكبيرة جدًا f / 1.4 التي تعمل بسلاسة مع محرك الصور XD Fusion Pro للحفاظ على السطوع والتباين. لم يعد نقص الإضاءة يمثل عقبة إذا كنت ترغب في التقاط مناظر ساحرة للمدينة في الليل. يساعد الوضع الليلي على التقاط الصور بمناطق ساطعة ومظلمة مميزة للغاية، حتى في البيئات المعتمة. تضيف ميزة الوضع الرأسي ضبابية خلفية طبيعية مبهجة للسماح للموضوع بالتمييز عن محيطه. من ناحية أخرى، إذا كنت تريد بعض لقطات الحياة البرية الفريدة من نوعها أو لقطات مقربة رائعة من البنى المعقدة، فإن الكاميرا المقربة ذات نطاق تكبير يصل إلى 200X ستساعدك على ذلك.توفر مرشحات XMAGE، بما في ذلك Original و Vivid و Bright، أنماطًا جميلة تكمل كاميرا Ultra Aperture XMAGE الجديدة. يلتقط مرشح XMAGE الأصلي الألوان والتركيبات والتفاصيل الواقعية؛ يلتقط مرشح XMAGE Vivid المشاهد المذهلة مع نظام التصوير المبتكر الذي يعمل على زيادة التباين بين المناطق الساطعة والمظلمة؛ ومرشح XMAGE Bright، الذي يحسن اللقطات المظلمة من خلال موازنة الضوء والتباين الواضح.فتح آفاق جديدة لأداء الهواتف الذكية هناك أشياء قليلة أسوأ من الشعور برؤية شاشة هاتفك محطمة بسبب لحظة من الإهمال. ولكن مع زجاج Kunlun المتين على هاتف HUAWEI Mate50 Pro، يمكن للمستخدمين قضاء يومهم في سلام. يعمل زجاج كونلون على تحسين مقاومة السقوط لهاتفك بمقدار 10 مرات. يمكن لسائقي الدراجات الجبلية السياقة لأميال، حتى على الطرق الوعرة دون قلق. يدعم الهاتف أيضًا مقاومة الماء بتصنيف IP68 حتى 6 أمتار تحت الماء، مما يتيح له التعامل بسهولة مع البيئات الرطبة والمليئة بالغبار.بالإضافة إلى ذلك، توفر شاشة الهاتف HUAWEI Mate50 Pro نافذة تطل على عالم شديد الوضوح. إلى جانب التدرج اللوني الواسع P3، تتم معايرة الألوان الدقيقة لضمان الأصالة المطلقة. يأتي الهاتف الذكي بشاشة HUAWEI FullView مقاس 6.74 بوصة بدقة شاشة تبلغ 2616 × 1212 بكسل ومعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز بالإضافة إلى تقنية تعتيم PWM بمعدل 1440 هرتز لتقليل الوميض وتخفيف إجهاد العين.يحتوي هاتف HUAWEI Mate50 Pro على بطارية بسعة 4700 مللي أمبير في جسمه النحيف. يوفر الهاتف تقنية الشحن السلكي فائقة السرعة من هواوي HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط وتقنية الشحن اللاسلكي فائقة السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 50 واط لتحقيق التوازن الأمثل بين عمر البطارية والشحن السريع وسهولة التنقل. علاوة على ذلك، مع وضع الطوارئ المبتكر منخفض البطارية الذي يُنشط تلقائيًا عندما ينخفض مستوى البطارية إلى 1%، في وضع الطوارئ للبطارية المنخفضة، يمكن للهاتف دعم وضع الاستعداد لمدة 3 ساعات أو 12 دقيقة من الاتصال. يأتي الهاتف أيضًا مع ميزة سهلة الاستخدام تسمى SuperStorage يمكنها اكتشاف الملفات المكررة تلقائيًا على الهاتف وتتيح للمستخدمين خيار ضغطها في تطبيق HUAWEI Optimiser.تحسين الراحة والإنتاجيةيعد هاتف HUAWEI Mate50 Pro أول هاتف ذكي من هواوي يعمل على واجهة مستخدم EMUI 13، والتي تُبسط التفاعلات اليومية من خلال التنقلات السهلة بلمسة واحدة. يقدم EMUI 13 ميزة SuperHub، وهي قدرة مبتكرة على نقل الملفات مع هاتف HUAWEI Mate50 Pro. يمكن للمستخدمين ببساطة الضغط مع الاستمرار على أي نص، أو صور، أو مقاطع فيديو، أو ملفات، وسحبها إلى نافذة SuperHub العائمة لتخزين الملفات مؤقتًا. يمكن للمستخدمين بعد ذلك التبديل إلى تطبيق آخر، وتحديد الملفات داخل SuperHub لعملية قص ولصق سلسة. مع إمكانية النقل الجماعي، يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام ميزة SuperHub لنقل ملفات متعددة بين هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسيب.من ناحية، تُحسن الكفاءة وتُجنب المستخدمين الذهاب والرجوع بين تطبيقات متعددة وتكرارها. من ناحية أخرى، يسمح العرض المرئي للمحتوى المنسوخ للمستخدمين بدمج وترتيب المحتوى المنسوخ بحرية، مما يحقق كفاءة أعلى في نقل المعلومات. مع واجهة المستخدم EMUI 13، تدعم ميزة Multi-Screen Collaboration الآن أيضًا ميزة Multi-Window في HUAWEI Notepad وتطبيقات البريد الخاصة. عندما يتم توصيل الهاتف الذكي والحاسوب الشخصي عبر خاصية الجهاز الفائق - Super Device، يمكن للمستخدمين الآن تمكين استخدام تقسيم الشاشة لتطبيقات الأجهزة المحمولة على شاشة الحاسوب، مما يوفر مزيدًا من الراحة عند التصفح واستخدام التطبيقات.بالإضافة إلى ذلك، توفر EMUI 13 إمكانات تعاون محسّنة عبر الأجهزة مع خاصية الجهاز الفائق - Super Device، التي تدعم ما يصل إلى 10 أنواع من مجموعات الاتصال بالأجهزة الذكية والتعاون. يمكن لهاتف HUAWEI Mate50 Pro توصيل المزيد من الأجهزة مثل سماعات الأذن والنظارات الذكية والشاشات الذكية وأجهزة الحواسيب المحمولة بسحب بسيط، مما يجمع خدمة ذكية متصلة عبر الأجهزة. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالمكتب الذكي المُحسن، والترفيه، واللياقة البدنية، والسفر مع مجموعة أجهزة هواوي الذكية.عالم مليء بالفرص مع HMS (خدمات هواوي للجوال) والتطبيقات المفضلة من متجر AppGalleryيأتي هاتف HUAWEI Mate50 Pro مثبتًا مسبقًا مع متجر HUAWEI AppGallery - ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم. يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية باستخدامه. يحتفل المتجر الرسمي من هواوي بالذكرى السنوية الرابعة لتأسيسه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يوم الخميس 8 ديسمبر، يتوفر متجر AppGallery اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة مع أكثر من 580 مليون مستخدم نشط شهريًا. تضم المنصة الآن 6 ملايين مطور مسجل، ارتفاعًا من 2.3 مليون في أوائل عام 2021. وبالمثل، يعكس عدد تنزيلات التطبيقات النمو الملحوظ لـمتجر AppGallery: قام المستخدمون بتنزيل أكثر من 432 مليار تطبيق في عام 2021، بزيادة قدرها 93٪ عن عام 2019. كجزء من توسع هواوي في النظام البيئي، يركز متجر HUAWEI AppGallery على الخصوصية، وتوفر أمانًا محسنًا وتجربة مستخدم فريدة وبديهية.سيواصل متجر HUAWEI AppGallery الاستثمار في شركائه من أجل إثراء مجموعته من التطبيقات التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في أنماط الحياة الرقمية للمستخدمين. علاوة على ذلك، يتم تحديث HMS Core (نواة خدمات الهاتف المحمول من هواوي)، التي تفتح العديد من إمكانات برامج وأجهزة هواوي، بإمكانيات جديدة تتيح تطوير تطبيقات متميزة خالية من المتاعب. تكرس هواوي جهودها لتوليد فرص جديدة للمستخدمين والشركاء في نظام خدمات هواوي للجوال - HMS الديناميكي التعاوني.