فيما توقع تقرير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لعام 2023، نمو الطلب على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يومياً على مدى العام القادم؛ ليسجل 101.8 مليون برميل يومياً مع زيادة محتملة من الصين، عادت أسعار النفط للارتفاع أمس (الأربعاء)، رغم مؤشرات قاتمة من بيانات عن زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكي.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتاً بنسبة 0.76%، إلى 81.31 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا إلى 76.06 دولار.وزادت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر الجاري، وفقاً لمصادر في السوق نقلاً عن بيانات لمعهد البترول الأمريكي.وطغت بيانات المخزون على المعنويات المرتفعة التي دفعت السوق للصعود بنسبة 3%، في الجلسة السابقة على أمل انتعاش الطلب في الصين مع تخفيف قيود جائحة كورونا، وبسبب ضعف الدولار بعد أن أظهرت بيانات تراجع التضخم في الولايات المتحدة.وكانت وكالة الطاقة الدولية، أعلنت أمس، تقديراتها للطلب على النفط في 2023 إلى زيادة بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً إلى 101.6 مليون برميل يومياً، كما تلقى السوق دعما هذا الأسبوع من تسرب وتوقف خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي.سي إينرجي، والذي ينقل 620 ألف برميل يوميا من الخام الكندي إلى الولايات المتحدة.وفي سياق متصل، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والمقبل، وأعلنت تراجع إمدادات النفط في نوفمبر للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.وتتوقع الوكالة التي يقع مقرها في باريس نمو الطلب العالمي على النفط 2.3 مليون برميل يومياً بارتفاع قدره 140 ألف برميل يومياً عن التقدير السابق، كما رفعت توقعها لنمو الطلب في العام المقبل بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 1.7 مليون برميل يومياً.مع وصول إجمالي الطلب على النفط هذا العام إلى 99.9 مليون برميل يومياً، بزيادة 100 ألف برميل يوميًا عما كانت تتوقعه الشهر الماضي، مع توقعات بوصول إجمالي الطلب العام المقبل عند 101.6 مليون برميل يومياً.وأضافت الوكالة أن الاقتصادات الأقل نمواً وليس أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مسؤولة عن معظم هذا الطلب الإضافي، ويرجع ذلك إلى تحسن الرؤية بالنسبة للاقتصاد الصيني الذي يبدأ في إزالة القيود المتعلقة بالوباء.ورفعت الوكالة أيضاً توقعاتها بشأن إمدادات النفط العالمية للعامين الحالي والمقبل إلى 100 مليون و100.8 مليون برميل يومياً على الترتيب.