أطلق صندوق التنمية العقارية برنامج تمويل شركات التمويل العقاري؛ لتوفير تسهيلات مالية قصيرة ومتوسطة الأجل لشركات التمويل العقاري؛ بهدف تسهيل تملك المستفيدين للمسكن الملائم، وفقاً لبيان الصندوق.وبيّن الصندوق أن البرنامج سيحفز سوق التمويل العقاري لابتكار حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع مستفيدي «سكني»، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، ورفع نسبة التملك السكني إلى 70%. وقال رئيس الصندوق منصور بن ماضي: «البرنامج الذي سيتم إطلاقه بالتزامن مع توقيع عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات وشركات التمويل العقاري المعتمدة خلال الفترة المقبلة، يهدف إلى رفع مساهمة شركات التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري السكني، وزيادة حصصها في سوق التمويل العقاري السكني». ويحفز البرنامج سوق الرهن العقاري بما يتوافق مع متطلبات الشركة السعودية لإعادة التمويل، مشيراً إلى أن البرنامج يُعد أحد البرامج الداعمة لتمكين مؤسسات وشركات التمويل العقاري المعتمدة من تقديم خيارات تمويلية للمستفيدين، وتشجيعها على خلق فرص تمويلية وسكنية مبتكرة، ترفد الحلول والخيارات المتاحة بإضافة نوعية، وتُسهم في تحقيق رغبات وحاجات المستفيدين لتملّك المسكن الملائم.