كشفت مصادر في سوق الأعلاف المتكاملة وجود فرق بين الطاقة الإنتاجية لمصانع الأعلاف السعودية والإنتاج الفعلي يصل إلى نحو 7.5 مليون طن، وهو ما يعد طاقة إنتاجية معطلة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية 11 مليون طن، في الوقت الذي لا يتجاوز الإنتاج الفعلي 3.5 مليون طن، وهو ما يرفع تكاليف الإنتاج المحلية، ويعد تحدياً كبيراً أمام هذه الصناعة. ووفق المصادر، فإن من أبرز أسباب ذلك انخفاض استخدام الأعلاف المتكاملة من قبل بعض المربين مقارنة باستخدام الشعير والأعلاف التقليدية، على الرغم من أن الدراسات العلمية تثبت استخدام الأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية في المملكة يرفع ربحية بيع الماشية بنسبة 41% مقارنة بالأعلاف التقليدية (الشعير والبرسيم)، كما أن ذلك يقلل من التكاليف السنوية بنسبة 35%. ويواجه القطاع تحديات من الناحية الاستثمارية، حجم الاستثمار المالي الضخم، الذي تتطلبه هذه الصناعة، من ناحية الحاجة إلى ضخ استثمارات في إنشاءات المصانع، والآلات والمعدات، إضافة إلى الحاجة لمخازن ضخمة نظرا للحاجة إلى استيعاب كميات كبيرة من المواد الخام الأولية من الحبوب الزراعية المستوردة. وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في وقت سابق أن الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية في المملكة يرفع ربحية بيع الماشية بنسبة 41% مقارنة بالأعلاف التقليدية (الشعير والبرسيم)، كما يقلل من التكاليف السنوية بنسبة 35%، ويرفع أوزان المواليد بنسبة 33%، وهو ما يؤكد تحقيق عوائد اقتصادية وطنية مهمة.