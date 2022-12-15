نظمت دار المجوهرات الفرنسية الراقية الأكثر أناقة وحداثة منذ عام 1858 «بوشرون» فعالية جسّدت تجربة مبهرة في منتجع أصيل في الرياض، استمرّت من السابع ولغاية العاشر من نوفمبر 2022.وتمّ اختيار المكان لقدرته على عكس روح الأسرة والشعور بدفء المنزل، إذ يقع المنتجع في الدرعية، منشأ الدولة السعودية الأولى، وهي مفترق طرق تاريخي للحجّاج والتجّار، وموطن أحد أكثر التطوّرات التراثية طموحاً في المملكة.وفي فعالية لا ميزون La Maison الثانية، احتفلت بوشرون بالجسر الذي يربط بين الثقافتين الباريسية والعربية، وعكس الديكور والتصميم وفنّ الطهو هذا الحوار الثقافي.وفي هذه المناسبة الخاصة، عُرضت مجموعة Carte Blanche، Ailleurs للمجوهرات الرّاقية، التي تمّ كشف النقاب عنها خلال أسبوع الهوت كوتور في باريس في يوليو، وذلك للمرّة الأولى في الشرق الأوسط.وقالت الرئيسة التنفيذية لدار بوشرون هيلين بولي دوكان: «تعتبر منطقة الشرق الأوسط تاريخية وحاسمة بالنسبة لبوشرون من ناحية الأعمال، حيث لا تزال تتمتّع بإمكانات هائلة، وفي السعودية كما في بقية المنطقة، نعمل في قمّة السوق، ونبيع مجوهراتنا لهواة الجمع المثقّفين وذوي الخبرة، وهذا شيء أفتخر به، ولهذا السبب عادت بوشرون إلى الرياض لإقامة الدورة الثانية من فعاليّتنا La Maison، وما جعل هذا الحدث أكثر خصوصية هو أنها المرة الأولى التي نعرض فيها أحدث مجموعات Carte Blanche للمجوهرات الراقية Ailleurs في الشرق الأوسط، ومن خلال هذه التجربة الفريدة، نعيد تأكيد هويتنا من حيث أننا دار المجوهرات الراقية الأكثر أناقة وابتكاراً وتطوّراً».وخلال فعالية La Maison، رحّبت هيلين بولي دوكان شخصياً بسفيرة بوشرون الجديدة، الممثلة ميلا الزهراني.وتمثّل ميلا شخصية بارزة في الجيل الجديد من الممثلات في السينما العربيّة، وخياراتها المهنية الجريئة تتحدّى مكانة المرأة العربية في المجتمع، لتجعلها بالتالي مدافعة بارزة عن تمكين المرأة. وبروحها الحرّة وجرأتها، تجسّد ميلا بشكل مثالي قيم دار بوشرون، وستكون ضمن الحملات الإعلانية القادمة لدار المجوهرات.