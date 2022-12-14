وجه البنك المركزي السعودي (ساما) كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة، بضرورة العمل على تيسير وتسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات الأجنبية، وتمكينها من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المختلفة، وبحث إمكانية تخصيص وحدات أو تأسيس مكاتب في مقر الوزارة لتسهيل تقديم الخدمات البنكية للمستثمرين الأجانب.وبين (ساما) في تعميمه -الذي اطلعت «عكاظ» عليه- أن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية إلى المملكة من المبادرات المشتركة بين وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، بهدف تعزيز اقتصاد المملكة، وفرص التوظيف والقدرات والخبرات الوطنية، ومدى حاجة تلك الشركات للتعامل مع البنوك والمصارف لتسيير تعاملاتها المصرفية، والاستفادة من الخدمات والمنتجات البنكية المختلفة.