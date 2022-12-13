أصدرت شركة إيدلمان العالمية للعلاقات العامة تقريرها السنوي الخاص حول «الثقة وتغير المناخ» وذلك لقياس ثقة المجتمعات في الشركات والحكومات ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بمسألة الاستجابة للتحديات العالمية لتغير المناخ.

وأعرب 82% من المشاركين السعوديين في الاستطلاع، عن ثقتهم في حكومتهم لمعالجة القضايا المتعلقة بالسياسات العامة، ومن بينها مكافحة تغير المناخ. حيث تم تصنيف قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة على أنها القطاعات الأكثر احتمالًا للقيام بالمطلوب في مكافحة المخاوف المناخية.

وبالإضافة إلى ما سبق، قال 78% من المشاركين في الدراسة إن الجهات الرسمية المعنية بشؤون البيئة هي المصادر الأكثر ثقة عندما يتعلق الأمر بالحديث عن حلول تغير المناخ، كما قال 63% منهم، أنه لا توجد تغطية إعلامية كافية حول هذه القضية.

وقد كشفت مقارنة عالمية أن 63% من السعوديين يعتقدون أن العلم والأدلة العلمية تؤثر على سياسة المناخ، في حين قال 52% من المشاركين من جميع أنحاء العالم أن السياسة وليس العلوم هي الدافع وراء سياسة المناخ.

وقد اتفق أكثر من ثلثي السعوديين على أن الشركات والحكومات، يمكنها فقط فعل الكثير لمكافحة تغير المناخ. أما الأفراد، فيتوجب عليهم تغيير أنماط حياتهم بشكل جذري.

وأظهر البحث أيضًا أن 84% من السعوديين -بفارق تسع نقاط عن العام الماضي- يشعرون أن أسلوب حياتهم الحالي ليس صديقًا للبيئة. ويرجع ذلك إلى العوائق والمتاعب المرتبطة بتبني أنماط حياة مستدامة، مثل التكلفة العالية للخيارات القابلة لإعادة التدوير، ونقص المعرفة حول كيفية تقليل تأثير الفرد على المناخ وعدم كفاية التقارير الإعلامية عن حلول تغير المناخ. وأعرب 50% منهم عن مخاوفهم من أن التحول إلى الحياة المستدامة سيكون على حساب متع الحياة المعتادة.

وقد عكَسَ التقرير في ملاحظته الختامية، تطلعات 80% من السعوديين، أن تعمل حلول تغير المناخ الحالية على تحسين القدرة التنافسية العالمية للمملكة. وقالوا إن هذه الحلول تعزز أيضًا مستويات صحتهم على المدى الطويل ورفاهية أطفالهم. واتفق أكثر من 75% ممن شملهم الاستطلاع على أن المبادرات الحكومية الخاصة بالمناخ عززت البيئة التنموية في المملكة فيما يخص الطاقة والوظائف ومجال الطاقة.