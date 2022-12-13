طلبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من منشآت القطاع الخاص كافة، تحويل العاملين إلى العمل «عن بعد» أو عدم تكليفهم بالحضور إلى مقرات العمل عند وجود تنبيهات عن الحالات المطرية الغزيرة المتوقعة.

وأكدت الوزارة على جميع منشآت القطاع الخاص أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر بما يكفل تفادي تعرض العاملين لأي مخاطر خصوصا عند صدور إنذار من الجهة الحكومية المختصة عن الحالات المطرية الشديدة المتوقع غزارتها، ولصاحب العمل تحويل العاملين للعمل عن بعد أو عدم تكليفهم بالحضور لمقرات العمل إذا قدّر أن في ذلك مخاطر على سلامتهم، مع إمكانية تعويض ساعات التأخير أو الغياب في أوقات أخرى بالاتفاق مع العامل.

وبينت الوزارة أن ذلك وفقا لما يصدر من المركز الوطني للأرصاد من تنبيهات عن الحالات المطرية المتوقع غزارتها على بعض محافظات ومناطق المملكة، وانطلاقاً من دور هذه الوزارة وإشرافها على متابعة تطبيق نظام العمل واللوائح والقرارات ذات العلاقة، وبالإشارة إلى ما جاء في نظام العمل في البابين السادس والثامن بشأن تنظيم شروط العمل وظروفه، إضافة إلى تنظيم الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية، ونظرا إلى ما تشهده المملكة من تغير في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة التي قد تعرض عاملي المنشأة للخطر.