أعلن صندوق دراية للملكية الخاصة عن توقيع عقد استحواذ على حصة أقلية في شركة حلا بستاني، المالكة لسلسة متاجر بستاني للشكولاتة. وبدأت الشركة التي مقرها الدمام قبل عشر سنوات على يد الأخوين سعيد بستاني وساري بستاني في مدينة الخبر ثم الرياض قبل أن تتوسع إلى أكثر من ثلاثين فرعا في مختلف المدن في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتصنع الشركة وتبيع الشكولاتة للعملاء الأفراد والشركات على حد سواء، حيث اشتهرت العلامة التجارية بريادتها في صناعة الشكولاتة الفاخرة وابتكارها لطريقة الحفر على الشكولاتة للشركات والأفراد.

وبهذه المناسبة، علق رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ فارس الراشد على هذه الصفقة بقوله «إننا سعداء في صندوق دراية للملكية الخاصة بتنفيذ أول استثمار في الصندوق في هذه الشركة الرائدة في صناعة الشكولاتة، والتي أثبتت إدارتها قدرتها على قيادة الشركة في مراحل النمو المختلفة، وعلى قدرتها في خلق قيمة مضافة استثنائية لعملائها».

من جانبه علق رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ سعيد بستاني على استثمار الصندوق بأنه «حدث مهم في تاريخ الشركة، حيث إننا في بستاني نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الجدد على تنفيذ خطط النمو المستقبلية». وأضاف بأنهم في بستاني «بحاجة إلى الخبرات التي يمتلكها الصندوق والتي من شأنها مساعدة الشركة في الانتقال إلى المرحلة التالية، لاسيما في ما يخص طرح الشركة في السوق المالية».

وصندوق دراية للملكية الخاصة هو صندوق استثمار في أسهم الملكية الخاصة مغلق مطروح طرحا خاصا ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنظم وفقاً للوائح هيئة السوق المالية. يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسهم الشركات الخاصة والتي يرى فيها فرص محفزات النمو والتخارج بعد بضع سنوات.