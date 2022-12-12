أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم استحواذه ما يصل إلى 9.5% في شركة «سكاي بورن رينيوبلز» الرائدة عالمياً في مجال تطوير وتشغيل تقنيات إنتاج الطاقة باستخدام الرياح البحرية، إلى جانب «جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز» الذي يُعد أحد أهم المديرين العالميين في إدارة الأصول في قطاع البنية التحية. وستسهم الخطوة في تعزيز جهود مشاركة صندوق الاستثمارات العامة في تمكين نمو مصادر الطاقة النظيفة، وذلك عبر الاستثمار في منصة لإنتاج طاقة الرياح البحرية في عدة مناطق حول العالم.

تشمل أصول شركة «سكاي بورن رينيوبلز» على حصص في مشاريع قائمة أو قيد التنفيذ في كل من ألمانيا وفرنسا وتايوان، إلى جانب مشاريع متنوعة ومستقبلية بهدف إنتاج أكثر من 30 جيجا واط من طاقة الرياح البحرية. وتمتلك «سكاي بورن رينيوبلز» خبرات تمتد إلى أكثر من 20 عاماً في مجال التطوير، إضافة إلى سجل واسع من الإنجازات يشمل تطوير نحو 7 جيجا واط حالياً، بالإضافة إلى التواجد في أكثر من 15 دولة في أوروبا وآسيا والدول المطلة على المحيط الهادئ.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة عدداً من الاستثمارات الإستراتيجية في قطاعات منخفضة الكربون مثل المركبات الكهربائية، ومشاريع الطاقة الشمسية التي يهدف الصندوق فيها لتطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030. ومن ذلك استثمارات متعددة في قطاع الطاقة المتجددة مثل شركة أكواباور ومشروع سدير للطاقة الشمسية ومشروع شعيبة للطاقة الشمسية وقطاع المركبات الكهربائية من خلال الاستثمار في شركة السباقات البحرية الكهربائية المحدودة “E1 Series”، ولوسِد موتورز، وسير.

وقد أعلن الصندوق في سبتمبر 2021 نية تأسيس مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني من قبل صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية، والتي نتج عنها تنظيم مزادها الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم لتداول 1.4 مليون طن من الائتمان الكربوني في أكتوبر 2022.

وبهذه المناسبة صرح نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في الصندوق تركي النويصر «تؤكد هذه الصفقة على تعزيز استهدافنا للاستثمار في القطاعات منخفضة الكربون، الذي يشمل على مشاريع في مجال الطاقة الشمسية، وتوليد الطاقة، والمركبات الكهربائية، وطاقة الرياح البحرية، التي تلعب دوراً أساسياً في تعزيز الجهود العالمية لخفض انبعاثات الكربون، ونعتقد أن هناك فرصاً واسعة للنمو لشركة سكاي بورن رينيوبلز».

وأضاف «سيساهم استثمار الصندوق في سكاي بورن رينيوبلز وشراكته مع جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز في تمكين الاستدامة والابتكار في التقنية، الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة المملكة بوصفها ممكنة لصناعات المستقبل وصانعة للفرص الجديدة».

ومن جهته أوضح الشريك المؤسس لـصندوق جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز مات هارييس «نحن سعداء بكون صندوق الاستثمارات العامة أحد المستثمرين في «سكاي بورن رينيوبلز»، حيث تلعب طاقة الرياح البحرية دوراً جوهرياً في التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، ويؤكد هذا الاستثمار التزامنا بهذا التحول وذلك من خلال النمو المتزايد لتوليد الطاقة المتجددة العالمية».

ويتماشى الاستثمار مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تهدف إلى بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية على المدى الطويل لتحقيق عوائد مستدامة، وإطلاق فرص اقتصادية واعدة عالمياً تُسهم في تمكين القطاعات الإستراتيجية وتطويرها وفق مستهدفات الصندوق الرامية إلى تعظيم أصوله، وتنويع مصادر دخل المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.