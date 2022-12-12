وضعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لـ«مسار» - وجهة الـ100مليار؛ حجر الأساس إيذاناً بتدشين الأعمال الإنشائية للحزمة الأولى من مشاريعها الفندقية، بقيمة استثمارية إجمالية تفوق 7 مليارات ريال سعودي؛ وذلك لإنشاء سبعة أبراج فندقية، مع عدد من كبرى الشركات الاستشارية المحلية والعالمية.

ويأتي ذلك ضمن جهود وجهة «مسار» الساعية لإرساء معايير جديدة وعالمية في قطاع الغرف والشقق الفندقية بالعاصمة المقدسة. فيما جرت وقائع حفل التدشين بحضور عدد من قيادات الشركة.

وكانت شركة أم القرى قد أبرمت اتفاقية تعاون مع السلسلة العالمية «كمبينسكي» التي ستوجد في مكة المكرمة للمرة الأولى، فيما تحضر السلسلة العالمية «تاج» لأول مرة على مستوى المملكة العربية السعودية، لتولي عمليات التشغيل لبرجين فندقيين من فئة خمس نجوم.



ومن المقرر أن تتولى السلسلة العالمية «إيمباسي سويت - هيلتون» عمليات التشغيل لبرج فندقي من فئة أربع نجوم، وتحتل هذه المجموعة الفندقية موقعًا فريدًا بالمنطقة المركزية بمكة، وتبعد نحو 500 متر فقط عن ساحات الحرم وتحتوي على مول تجاري بمساحة تزيد على 43 ألف متر مربع، كما توفر هذه الفنادق موقف للسيارات إضافة إلى محطة توقف للحافلات سريعة التردد.

وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق، عن سعادته بهذه المناسبة، وقال: «سيخلق التنوع في العلامات التجارية العالمية في «مسار» وجهة متكاملة وخيارات متعددة للزوار القادمين إلى مكة المكرمة، وهو ما يتماشى مع معايير الوجهات العالمية، من خلال توفير خدمات وتجارب مميزة، والوصول إلى هدفنا برفع وتحسين جودة الحياة وتجربة الزائر إلى العاصمة المقدسة».

يذكر أن وجهة «مسار» ستمثل عند انتهائها معلمًا عصريًا، ووجهة حضرية متطورة لخدمة سكان العاصمة المقدسة وزوارها، وهي تسعى إلى المساهمة في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 برفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال 30 مليون زائر لمكة المكرمة بحلول العام 2030.