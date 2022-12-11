ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) كافة البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية والبنوك الرقمية، وشركات التمويل والمدفوعات العامة بضرورة التعرف على هوية العميل الفرد والتحقق منها باستخدام بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.

وشدد «ساما» في تعميم أصدره أخيرا إلى المؤسسات المالية (اطلعت «عكاظ» عليه) على إلزام المؤسسات المالية بالتحقق من المستخدم عبر تطبيق «نفاذ» عبر السمات الحيوية، عند بدء أو إنشاء العلاقة عن بعد، على أن يكون مستوى التحقق مرتفعا فأعلى، وذلك قبل نهاية شهر يناير العام القادم 2023.

وكان البنك المركزي قد كشف في وقت سابق أنه تم فتح نحو 4.84 مليون حساب عن بُعد دون التحقق من تطابق رقم هوية العميل مع رقم الهوية المستخدم في شبكة الجوال خلال العام 2021، مبينا أنها تشكل ما نسبته 55% من إجمالي الحسابات التي فُتِحت عن بُعد.

وقال البنك في تقرير له حول «أبرز أساليب الاحتيال المالي لعام 2021»، إن أبرز التحديات التي ساهمت في ازدياد حالات الاحتيال المالي ضعف في أنظمة مراقبة العمليات مما خلق تحدياً في اكتشاف والحد من حالات الاحتيال بشكل مبكر، مشيرا إلى عدم الاستثمار الكافي في البنية التحتية لأنظمة مكافحة الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي ودراسة سلوك العميل، إضافة إلى عدم وجود إجراءات للتحقق من تطابق رقم الآيبان واسم المستفيد.