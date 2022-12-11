حصدت «زين السعودية» 4 جوائز في قمة «تيليكوم ريفيو» (Telecom Review) لقادة قطاع الاتصالات، والتي تكرّم سنوياً العلامات التجارية على نجاحاتها الرائدة وإنجازاتها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. وخلال الدورة السادسة عشرة للقمة، التي انعقدت في دبي يومي 7 و8 ديسمبر2022 تم تتويج «زين السعودية» بجائزة الاعتماد الكامل على الـ5G في الشرق الأوسط (5G Stand-Alone)، وجائزة أفضل مزود للخدمات السحابية في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية في الشرق الأوسط، وجائزة التميّز للرئيس التنفيذي للتقنية في الشرق الأوسط.

وفازت «زين السعودية» بجائزة الاعتماد الكامل على الـ 5G في الشرق الأوسط (5G Stand-Alone) تقديراً للسبق التقني الذي حققته في يناير 2022 كونها الشركة الأولى التي أطلقت هذه التقنية على مستوى المملكة، والتي دشنت من خلاله مرحلة جديدة لاستخدامات وتطبيقات الجيل الخامس (5G) المستقبلية، وفتحت آفاقاً جديدة لنمو الخدمات الرقمية وتمكين مجتمعي الأفراد والأعمال من مواكبة مسيرة التحوّل الرقمي الشامل في المملكة، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. ومن خلال هذه التقنية النوعية، قدمت «زين السعودية» لمشتركيها من الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية قيمة إضافية عبر توفير بنية اتصالية موثوقة وآمنة تحقق أفضل سرعات لزمن الاستجابة.

أما جائزة أفضل مزود للخدمات السحابية في الشرق الأوسط فجاءت تقديراً لجهود «زين السعودية» في تطوير قطاع الحوسبة السحابية على مستوى الشرق الأوسط عموماً من خلال دعم مستهدفات المملكة لتحقيق التحوّل الرقمي بواسطة «سحابة زين». فقد جمعت «سحابة زين» ما بين أفضل التقنيات من خلال الشراكة مع أفضل مزودي هذه التقنية عالمياً، والمحققة لأعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، مع التطبيق المرن والعملي لهذه التقنيات، بما يمكّن العملاء من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والأفراد من تنمية أعمالهم وازدهارها والاستفادة من خدمات البنية التحتية للسحابة وبرامجها لإدارة أعمالهم واتخاذ الخطوات والقرارات الإستراتيجية الملائمة بطريقة تفاعلية ورقمية بدون تدخل بشري.

كما جاء فوز «زين السعودية» بجائزة أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية في الشرق الأوسط تقديراً لإستراتيجيتها للاستدامة المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية، وتحديداً جهودها في مجال تمكين المرأة السعودية وزيادة مستوى تمثيلها في المناصب القيادية داخل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية. وشكلت جهود «زين السعودية» لتمكين المرأة والتنوع والاشتمال ومبادراتها العديدة في هذا المجال، وأبرزها «المرأة في التقنية»، مصدر إلهام ودافعاً للمواهب الوطنية للعمل في القطاع.

كذلك منحت قمة «تيليكوم ريفيو» للرئيس التنفيذي للتقنية في «زين السعودية» المهندس عبدالرحمن المفدى جائزة التميّز للرئيس التنفيذي للتقنية في الشرق الأوسط تقديراً للنهج القيادي الذي حققه في الشركة وانعكس على القطاع عموماً، وكذلك لجهوده المشهودة في تطوير الخدمات والحلول الرقمية المتقدمة، ودوره المتقدم في إعادة تعريف دور مزودي الاتصالات لتحقيق استدامة القطاع؛ حيث قاد المهندس المفدى وفريق عمله مبادرات رئيسية أسهمت في تمكين مجتمع معرفي رقمي وتسريع عملية التحوّل الرقمي للمملكة، ما جعل «زين السعودية» شريكاً محورياً في تحقيق مستهدفات المملكة بتعميم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للرقمنة والتحول لتكون مركزاً للابتكار والتقنية.

وتعليقاً على هذه الجوائز، قال الرئيس التنفيذي للتواصل في «زين السعودية» ريان بن عبدالله التركي: «نحن فخورون بهذه الجوائز الجديدة التي تُضاف إلى مجموعة واسعة من الجوائز والشهادات والاعترافات الدولية والإقليمية والمحلية التي حصلنا عليها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي جاءت لتتوج إستراتيجتنا في زين السعودية كمزود رائد للاتصالات والخدمات الرقمية، ونموذج لمنظومة رقمية متكاملة تقوم على بنية تحتية فائقة التطور تقنياً وتدعمها استثمارات نوعية في الابتكار والتطوير وتنتج خدمات وحلول وتطبيقات تحاكي مستقبل البشرية الرقمي في القطاعات والمجالات كافة، ولنسهم بفعالية في تحقيق تنمية رقمية متوازنة تعم فائدتها كل المملكة وتدعم رؤيتها لتحقيق تحوّل رقمي شامل».