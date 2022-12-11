أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثالث من عام 2022، ووفقاً للتقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 8.8% مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2021.

وأفادت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الثالث 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 14.2% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 6.0% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الثالث من عام 2022 ارتفاعاً بلغت نسبته 2.1% مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني 2022.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في السعودية، وتنفذ الأعمال الإحصائية كافةً، وتشرف فنياً على القطاع الإحصائي، وتصمم وتنفذ المسوح الميدانية، وتجري الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحلل البيانات والمعلومات، وتؤدي جميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في السعودية مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.