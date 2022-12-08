أصبحت أفضل الهواتف الرائدة أدوات متكاملة ليس فقط للتنقل في الحياة العصرية ولكن أيضًا لتسهيل الأمور. تأتي بتصميمات أيقونية تُكمل إحساسك بالموضة؛ كما أنها توفر تقنية تصوير متطورة لالتقاط ما تريد بجودة بكسل مثالية. يمكنك أيضًا الانغماس في أدائها القوي الموثوق به - باختصار، يجب أن يكون أفضل هاتف ذكي قادرًا على القيام بكل ذلك.

مع وضع ذلك في الاعتبار، قامت إحدى العلامات التجارية باستمرار بإلقاء نظرة على ما هو ممكن من هاتف ذكي - وهي هواوي. مع إطلاق أحدث هواتفها الذكية الرائدة، HUAWEI Mate50 Pro، الذي تم تصنيفه على أنه الهاتف الذكي الرائد التكنولوجي مع أفضل كاميرا XMAGE ذات الفتحة الفائقة - Ultra Aperture XMAGE. واصلت هواوي الابتكار بطرق تزيد بشكل كبير من حدود الابتكارات التقنية.

أحدث هاتف رائد من هواوي ليس مجرد عمل فني ولكنه أيضًا من عجائب التكنولوجيا، لذا فإليك سبب اختيارنا له ليكون الهاتف الرائد المفضل لدينا في المملكة العربية السعودية في عام 2022.

تصميم حلقة الفضاء – Space Ring المتماثل الأيقوني

تعتبر الجماليات ضرورية - بغض النظر عن الوظائف، أصبحت الهواتف الذكية جزءًا حيويًا من إحساس الجميع بالموضة. يبشر الهاتف بعصر جديد للهواتف الذكية، يقدم هاتف HUAWEI Mate50 Pro مظهرًا كلاسيكيًا مقترنًا بوجه مستقبلي يتناسب مع كل مظهر. استنادًا إلى التماثل الأيقوني وتصميم حلقة الفضاء - Space Ring، يتمكن هاتف HUAWEI Mate50 Pro من حزم كاميرا ماتريك عن طريق تقسيم عدسة الكاميرا، مما يحقق جسمًا مستويًا بدون أي منحنيات غير طبيعية أو محيط غير جذاب.

بالإضافة إلى لغة التصميم المميزة لسلسلة HUAWEI Mate المتمثلة في التناظر الأيقوني وتصميم Space Ring، يستخدم هاتف HUAWEI Mate50 Pro أيضًا تصميم النقش الأنيق Clous de Paris لأول مرة على الإطلاق، مما يعرض نوعًا جديدًا من الجمال المرتب. تم إعداده حتى أدق التفاصيل. كعملية نقش عريقة نشأت من فرنسا، تم العثور على نمط التصميم هذا سابقًا في ساعات اليد الفاخرة والمجوهرات وغيرها من الملحقات. من خلال عمليات الإنتاج المتعددة، تم تنفيذ تصميم Clous de Paris Pattern بشكل مثالي على هاتف HUAWEI Mate50 Pro. تم تحقيق ذلك من خلال مزج تخطيط الكاميرا الدائرية مع التصميم غير المتماثل الذي كشف في النهاية عن قوام يفتح العين في جميع ظروف الإضاءة.

كاميرا XMAGE ذات فتحة فائقة - Ultra Aperture XMAGE

يتميز هاتف HUAWEI Mate50 Pro بكاميرا XMAGE ذات الفتحة الفائقة المتطورة بفتحة مادية قابلة للتعديل بحجم 10، والتي تتضمن التطورات الرئيسية في النظام البصري والهيكل الميكانيكي وتكنولوجيا التصوير ومعالجة الصور. يتم ضبط الفتحة الذكية لتتناسب مع حجم الفتحة مع المشهد وسيناريو التصوير المحدد في الوضع التلقائي. يتيح التبديل إلى الوضع الاحترافي للمستخدمين ضبط عمق المجال يدويًا ودرجة الضبابية.

تم تضمين الأجهزة والخوارزميات المتقدمة بعمق لتحسين التقاط الصور الثابتة. تأتي الكاميرا ذات الفتحة الفائقة مزودة بفتحة عدسة كبيرة F1.4، تعمل مع محرك الصور XD Fusion Pro ومدخل إضاءة عالي، لضبط سطوع الصورة وتفاصيل الضوء والظل، فضلاً عن المقارنات الباردة والدافئة إلى الكمال. يلتقط الوضع الليلي صورًا ذات مناطق ساطعة ومظلمة مميزة للغاية، حتى في البيئات ذات الإضاءة الخافتة. يطبق الوضع الرأسي ضبابية خلفية طبيعية لإبراز الهدف عن محيطه. تدعم كاميرا بيريسكوب المقربة نطاق تكبير يصل إلى 200X، مما يجعل المشاهد من الأشياء الرائعة أمام عينيك مباشرة.

تعمل كاميرا الماكرو ذات الزاوية العريضة على تكبير التفاصيل من العوالم الصغيرة، حيث تقدم خيوطًا على مستوى المليمتر وقطرات الندى بوضوح مذهل. يدعم هاتف HUAWEI Mate50 Pro أيضًا تصوير فيديو الماكرو وميزات صورة داخل صورة ماكرو (PiP) لنقل المشاهد المتحركة بدقة.

من الجدير ذكره أن DXOMARK أصدرت نتيجة الكاميرا الخاصة بهاتف HUAWEI Mate50 Pro. سجّل الهاتف 149 نقطة وهو أمر مثير للإعجاب وفقًا لـ DXOMARK، وأعلى من أي كاميرا هاتف ذكي أخرى.

أداء مذهل

يعد الهاتف الذكي جهازًا أساسيًا يستخدمه العديد من المستخدمين في كل مكان، حتى بالنسبة للرياضة - مما يعني أن احتمالية تعرضه للحوادث مرتفع، وبالتالي فإن الشاشة المتينة شيئًا مهمًا للغاية. مع زجاج Kunlun Glass فائق القوة والذي حصل على أول شهادة مقاومة لقوة تحمل الزجاج من فئة الخمس نجوم من SGS في سويسرا، يمكن للمستخدمين قضاء يومهم في سلام مع استخدام هاتف HUAWEI Mate50 Pro. يعزز زجاج Kunlun Glass من البلورات النانوية بمستوى 10 كوادريليون من متانة الزجاج. باختصار، يمكن للمستخدمين حمل هواتفهم أثناء التنقل دون قلق أو خوف اسقاط هواتفهم وتحطيم شاشاتها لأن زجاج Kunlun Glass يزيد مقاومة السقوط بمقدار 10 مرات.

بالإضافة إلى ذلك، توفر شاشة الهاتف HUAWEI Mate50 Pro نافذة تطل على عالم شديد الوضوح. إلى جانب التدرج اللوني العريض P3، تتم معايرة الألوان المضبوطة بدقة لضمان الأصالة المطلقة. يأتي الهاتف الذكي بشاشة HUAWEI FullView Display مقاس 6.74 بوصة بدقة شاشة تبلغ 2616 × 1212 بكسل ومعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز بالإضافة إلى تقنية تعتيم 1440 هرتز PWM لتقليل الوميض وتخفيف إجهاد العين. سواء كان المستخدمون يتصفحون الصور أو يشاهدون مقاطع الفيديو، فإن كل نظرة هي وليمة للعيون.

يحتوي هاتف HUAWEI Mate50 Pro على بطارية بسعة 4700 مللي أمبير في جسمه النحيف. يوفر الهاتف تقنية الشحن السلكي فائقة السرعة من هواوي HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط وتقنية الشحن اللاسلكي فائقة السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 50 واط لتحقيق التوازن الأمثل بين عمر البطارية والشحن السريع وسهولة التنقل. علاوة على ذلك، مع وضع الطوارئ المبتكر منخفض البطارية الذي يُنشط تلقائيًا عندما ينخفض مستوى البطارية إلى 1%، فإن ميزة SuperEnergy Boosting تمكن هاتف HUAWEI Mate50 Pro من تمديد وقت الاستعداد لمدة ثلاث ساعات، أو 12 دقيقة من وقت المكالمة.

أخيرًا، تزيل ميزة SuperStorage الموجودة على الهاتف الذكي الملفات المكررة بطريقة غير محسوسة وتضغط التطبيقات التي نادرًا ما تستخدم. هذا يحافظ على مساحة تصل إلى 20 جيجابايت (على هاتف به ذاكرة 256 جيجابايت)، مما يترك مساحة أكبر لوفرة الصور ومقاطع الفيديو التي يلتقطها مستخدمو اليوم.

تجربة مستخدم خيالية بفضل ميزات الجهاز الفائق

يعد هاتف HUAWEI Mate50 Pro أول هاتف ذكي من هواوي يعمل على واجهة مستخدم EMUI 13، والتي تُبسط التفاعلات اليومية من خلال التنقلات السهلة بلمسة واحدة. يقدم EMUI 13 ميزة SuperHub، وهي قدرة مبتكرة على نقل الملفات مع هاتف HUAWEI Mate50 Pro. يمكن للمستخدمين ببساطة الضغط مع الاستمرار على أي نص، أو صور، أو مقاطع فيديو، أو ملفات، وسحبها إلى نافذة SuperHub العائمة لتخزين الملفات مؤقتًا. يمكن للمستخدمين بعد ذلك التبديل إلى تطبيق آخر، وتحديد الملفات داخل SuperHub لعملية قص ولصق سلسة. مع إمكانية النقل الجماعي، يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام ميزة SuperHub لنقل ملفات متعددة بين هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسيب.

من ناحية، تُحسن الكفاءة وتُجنب المستخدمين الذهاب والرجوع بين تطبيقات متعددة وتكرارها. من ناحية أخرى، يسمح العرض المرئي للمحتوى المنسوخ للمستخدمين بدمج وترتيب المحتوى المنسوخ بحرية، مما يحقق كفاءة أعلى في نقل المعلومات. مع واجهة المستخدم EMUI 13، تدعم ميزة Multi-Screen Collaboration الآن أيضًا ميزة Multi-Window في HUAWEI Notepad وتطبيقات البريد الخاصة. عندما يتم توصيل الهاتف الذكي والحاسوب الشخصي عبر خاصية الجهاز الفائق - Super Device، يمكن للمستخدمين الآن تمكين استخدام تقسيم الشاشة لتطبيقات الأجهزة المحمولة على شاشة الحاسوب، مما يوفر مزيدًا من الراحة عند التصفح واستخدام التطبيقات.

بالإضافة إلى ذلك، توفر EMUI 13 إمكانات تعاون محسّنة عبر الأجهزة مع خاصية الجهاز الفائق - Super Device، التي تدعم ما يصل إلى 10 أنواع من مجموعات الاتصال بالأجهزة الذكية والتعاون. يمكن لهاتف HUAWEI Mate50 Pro توصيل المزيد من الأجهزة مثل سماعات الأذن والنظارات الذكية والشاشات الذكية وأجهزة الحواسيب المحمولة بسحب بسيط، مما يجمع خدمة ذكية متصلة عبر الأجهزة. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالمكتب الذكي المُحسن، والترفيه، واللياقة البدنية، والسفر مع مجموعة أجهزة هواوي الذكية.

من الواضح مما ذكرناه أعلاه أن هاتف HUAWEI Mate50 Pro يزعم لإحداث ثورة في قطاع الهواتف الرائدة هذا العام ولهذا السبب كان علينا إدراجه على أنه هاتفنا المفضل لعام 2022.

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السعر والتوفر في السعودية

يأتي هاتف HUAWEI Mate50 Pro باللون البرتقالي والفضي والأسود وسيكون متاحًا للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية بدءًا من 15 ديسمبر. سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات حول السعر لاحقًا.