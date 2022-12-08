رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة مشاعر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444/1445هـ (2023م).

وقال أمير منطقة تبوك في تصريح بهذه المناسبة: إن صدور هذه الميزانية التي حملت في طياتها بشائر الخير والنماء والتطوير للوطن والمواطن جاءت تجسيداً للرؤى الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد من خلال ما أظهرته المؤشرات والأرقام في هذه الميزانية، التي عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات، وتأكيداً لنجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق الاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى ما حملته كلمة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من تأكيد استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ودعم التنوع الاقتصادي وتذليل العقبات لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين وتحسين الدخل وزيادة فرص التوظيف وتحقيق العيش الكريم والرفاهية للمواطن.

واختتم بدعاء الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وأن يمدَّهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم على البلاد أمنها وعزها ورخاءها.