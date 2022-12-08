رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده رئيس مجلس الوزراء، ولكافة الشعب السعودي بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 - 1445 (2023).

وأكد الجاسر أن الميزانية العامة للعام 2023 تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وكفاءة السياسات المالية، التي ستسهم إن شاء الله في دعم النمو وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية، وترسيخ مكانة المملكة لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونوّه وزير النقل والخدمات اللوجستية بالرعاية والدعم الكبيرين اللذين تحظى بهما كافة القطاعات الخدمية والتنموية بالمملكة، من لدن القيادة؛ لترسيخ التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف الميادين، مشيداً بما تضمّنته الميزانية من مخصصات لتنفيذ حزمة واسعة من البرامج والمشروعات الحيوية لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وتطوير البنية التحتية واستخدام أحدث التقنيات والخدمات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الاستقرار والازدهار.